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Афиша/Досуг

Дом, где разбиваются сердца

Дом, где разбиваются сердца

19 февраля 2017г., 23:52

Мастерская Петра Фоменко
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ТЕАТР

Дом, построенный на манер старинного корабля, полный, «всяческих сюрпризов», одиноко плывет по холмам верхнего Сассекса. Меньше чем за полчаса он наполняется гостями (званными и не очень), и начинается путешествие по морю взаимоотношений, полному рифов, подводных течений, неожиданных открытий и пиратских нападений. Команда актеров «Мастерской» уверенно ведет корабль спектакля, созданного по пьесе Джорджа Бернарда Шоу.

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