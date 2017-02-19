Афиша/Досуг

ТЕАТР

Дом, построенный на манер старинного корабля, полный, «всяческих сюрпризов», одиноко плывет по холмам верхнего Сассекса. Меньше чем за полчаса он наполняется гостями (званными и не очень), и начинается путешествие по морю взаимоотношений, полному рифов, подводных течений, неожиданных открытий и пиратских нападений. Команда актеров «Мастерской» уверенно ведет корабль спектакля, созданного по пьесе Джорджа Бернарда Шоу.

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