Афиша/Досуг

ВЫСТАВКИ

Зрители увидят произведения Нико Пиросманашвили (Пиросмани) (1863–1918), Владимира (Ладо) Гудиашвили (1896–1980), Давида Какабадзе (1889–1952), Кирилла Зданевича (1892–1969), Александра Бажбеук-Меликова (Меликяна) (1891–1966). Всего собрано более 200 произведений живописи, станковой и театральной-декорационной графики из крупнейших музейных и частных собраний России и Грузии.

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