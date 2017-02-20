версия для печати

Афиша/Досуг

Грузинский авангард: 1900–1930-е.Пиросмани, Гудиашвили, Какабадзе и другие художники. Из музеев и частных собраний

Грузинский авангард: 1900–1930-е.Пиросмани, Гудиашвили, Какабадзе и другие художники. Из музеев и частных собраний

20 февраля 2017г., 00:00

ГМИИ им. Пушкина, отдел личных коллекций

"

ВЫСТАВКИ

Зрители увидят произведения Нико Пиросманашвили (Пиросмани) (1863–1918), Владимира (Ладо) Гудиашвили (1896–1980), Давида Какабадзе (1889–1952), Кирилла Зданевича (1892–1969), Александра Бажбеук-Меликова (Меликяна) (1891–1966). Всего собрано более 200 произведений живописи, станковой и театральной-декорационной графики из крупнейших музейных и частных собраний России и Грузии.

какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов

← Предыдущая новость  |   Следующая новость →

Комментировать

Ранее в рубрике «Афиша/Досуг»:

Комментариев нет, Вы будете первым.

Москва-Инфо

   