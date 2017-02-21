Главной задачей в то время было реконструировать здание, сделать его приятным и комфортным для публики, создать атмосферу праздника. Для того, чтобы иметь возможность проводить спектакли и другие музыкальные проекты на самом высоком уровне, здание было полностью реконструировано, проведена перепланировка пространственной концепции. В театре появился уютный зал на 1200 мест, новые удобные кресла, большие светлые холлы, комфортабельные кафе и бары, бесплатная, большая и удобная парковка.

За 5 лет в театре осуществлено 6 оригинальных постановок: «Времена не выбирают», «Растратчики», «Жизнь прекрасна!», «Всё о Золушке», «Преступление и наказание», «Принцесса цирка». И каждый из этих спектаклей стал ярким запоминающимся событием в культурной жизни Москвы. Ни одно крупное музыкальное событие, ни одна значимая музыкальная премия не обходится без Московского театра мюзикла. Актриса театра Оксана Костецкая стала лауреатом национальной театральной премии «Золотая Маска» за роль Крёстной в спектакле «Все о Золушке». Рок-опера «Преступление и наказание» выдвинута на 6 номинаций премии «Золотая Маска» в 2017 году, в том числе и как лучший музыкальный спектакль.

Для многих звезд театра и эстрады Московский театр мюзикла стал любимым местом сольных концертов. Здесь прошли выступления Максима Леонидова, Нани Брегвадзе, Раймонда Паулса, Сергея Мазаева, Поллада Бюль-бюль Оглы, Валерии Ланской, на его сцене выступали победители и лауреаты шоу «Голос».

В театре дважды гастролировал всемирно известный канадский театр-цирк «7 пальцев» с уникальными шоу «Traces» («Следы») и «Кухня. Откровения».

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