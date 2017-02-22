Футбол. 1/8 финала Лиги чемпионов. «Порту» — «Ювентус»

22 февраля, 22:45

«Ювентус» в этом году не имеет конкурентов в чемпионате Италии и рассчитывает как можно дальше пройти в Лиге Чемпионов. «Порту» – завсегдатай плей-офф главного европейского клубного турнира, который никогда не входит в число фаворитов розыгрыша, но всегда способен преподнести сенсацию в противостояниях с признанными грандами.

«Порту» (в отличие от «Ювентуса») на данный момент не является лидером португальского чемпионата. В Примейре подопечные Нуну Санту пока отстают на один балл от «Бенфики». Однако велика вероятность, что уже в ближайших турах именно «Порту» возглавит турнирную таблицу чемпионата Португалии. В последних матчах «драконы» набрали отличный ход и выиграли 6 матчей внутреннего первенства подряд.

Свой самый сильный футбол «Порту» традиционно демонстрирует дома. На стадионе «Драгау» в этом сезоне «драконы» не проиграли ни одного матча и ни разу перед своими трибунами не уходили с поля без забитого гола. «Ювентус» же хоть и уверенно идёт к очередному чемпионству в Серии А, но все четыре поражения в нынешнем сезоне футболисты Массимилиано Аллегри потерпели именно на выезде.

Нынешнему «Порту» даже в матче с мощным «Ювентусом» на родном стадионе вполне по силам провести хотя бы одну результативную атаку. Заключаем пари на то, что хозяева забьют с коэффициентом 1,58.

Коэффициенты БК Лига Ставок на гол «Порту»:

Да — 1,58;

Нет – 2,33;

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