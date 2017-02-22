Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч. «Шальке» — ПАОК

22 февраля 2017 года, 20-00 МСК

«Шальке»

В чемпионате Германии «Шальке» по-прежнему не на первых ролях. Пока «кобальтовые» в таблице только десятые и проигрывают зоне еврокубков уже восемь очков. После зимнего перерыва результаты команды довольно средние – обыграны дома «Ингольштадт» и «Герта», уступили «Айнтрахту» и разделили очки с «Баварией» и «Кельном». В Лиге Европы на групповой стадии особых проблем немцы не испытали и заняли первое место, опередив «Краснодар», «Ниццу» и «Зальцбург».

ПАОК

В групповом раунде единственными неудачами для греческого клуба стали поединки против «Карабаха», которому ПАОК проиграл дважды. Но этот факт не помешал «орлам» в итоге занять второе место, пропустив вперед только «Фиорентину». В своем чемпионате ПАОК пока третий, проигрыш лидирующему «Олимпиакосу» составляет 12 очков, до идущего на втором месте «Паниониса» не хватает двух зачетных баллов.

Статистика и личные встречи

В местных греческих турнирах ПАОК не проигрывает уже девять выездных матчей подряд.

«Шальке» на своем поле выиграл все три матча в ЛЕ, в чемпионате за 11 игр набрано 19 очков (6-1-4) при разнице мяче 18:10

Прогноз

Судьба противостояния уже решена, греки, конечно, могут попробовать что-то изменить, но даже на своем поле они смотрелись на порядок слабее гельзенкирхенцев. Ждать от них на «Фелтинс-Арене» кардинального улучшения не стоит. Да и сам «Шальке» вряд ли будет форсировать события – на носу непростой матч с «Хоффенхаймом» в чемпионате, так что в Лиге Европы нужно как можно более просто довести дело до итоговой победы. Считаем, что в сложившейся ситуации слишком результативного футбола можно и не увидеть.

Коэффициенты БК 1хСтавка:

Шальке – 1,44

Ничья – 4,90

ПАОК – 8,70

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