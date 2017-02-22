Хоккей. НХЛ. Миннесота — Чикаго

22 февраля 2017 года, 04-00 МСК

«Миннесота»

«Миннесота» с большим отрывом лидирует на Западе и сейчас эта команда — самая стабильная и сильная в лиге. «Дикари» очень редко упускают очки и на счету хозяев лишь 13 поражений. Что касаемо результативности, то здесь такие цифры: атака — 3,36 ш/и (дома — 3,45 ш/и), защита — 2,29 ш/и (дома — 2,00 ш/и). Как видим, клуб очень силен как в атаке, так и в обороне, но в этот раз соперник очень серьезный.

Рекорд: 39-13-6

Форма: 4-1-0

Потери: Бартли, Дамба.

«Чикаго»

«Чикаго» является главным преследователем «Дикарей» в битве за первое место в конференции. Однако, сейчас взор «Блэкхокс» устремлен скорее на «Сан-Хосе», который так же очень хорош и давненько идет по пятам. Форма гостей сейчас очень хорошая, а результативность команды следующая: атака — 2,92 ш/и (на выезде — 2,76 ш/и), защита — 2,56 ш/и (на выезде — 2,69 ш/и). Делаем вывод, что команда очень результативна в гостях.

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