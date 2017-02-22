Хоккей. НХЛ. Колорадо — Лос-Анджелес

22 февраля 2017 года, 05-00 МСК

«Колорадо»

«Колорадо» вместе с «Аризоной» начали цепляться за очки. Если «Колорадо» уже просто доигрывает сезон, то «Койоты» реально решили побороться за плей-офф. «Эвеланш» играет дома очень плохо, проблемы в обороне огромные. Команда из Денвера должна показывать шоу в каждой игре, чтобы не лишиться всех своих поклонников.

Рекорд: 16-38-3

Форма: 1-4-0

Потери: Бурк, Варламов, Джонсон.

«Лос-Анджелес»

«Лос-Анджелес» очень не вовремя пошел на спад. Команда проиграла пять матчей из шести последних и теперь находится за пределами первой восьмерки. «Кингз» совсем недавно уже обыгрывали «Колорадо», причем с разгромным счетом 5:0. Мотивация «Королей» сейчас очень и очень высокая.

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