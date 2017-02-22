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Прогноз. Хоккей. «Колорадо» — «Лос-Анджелес» 22 февраля 05:00 мск
«Кингз» проводит ужасную серию. В последних шести матчах команда уступила пять раз. Что будет дальше?"
Хоккей. НХЛ. Колорадо — Лос-Анджелес
22 февраля 2017 года, 05-00 МСК
«Колорадо»
«Колорадо» вместе с «Аризоной» начали цепляться за очки. Если «Колорадо» уже просто доигрывает сезон, то «Койоты» реально решили побороться за плей-офф. «Эвеланш» играет дома очень плохо, проблемы в обороне огромные. Команда из Денвера должна показывать шоу в каждой игре, чтобы не лишиться всех своих поклонников.
Рекорд: 16-38-3
Форма: 1-4-0
Потери: Бурк, Варламов, Джонсон.
«Лос-Анджелес»
«Лос-Анджелес» очень не вовремя пошел на спад. Команда проиграла пять матчей из шести последних и теперь находится за пределами первой восьмерки. «Кингз» совсем недавно уже обыгрывали «Колорадо», причем с разгромным счетом 5:0. Мотивация «Королей» сейчас очень и очень высокая.
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