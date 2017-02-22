Народный Артист России, певец и композитор Владимир Кузьмин даст большой праздничный концерт 8 марта в Москве. Как обещает сам артист, в этот весенний вечер вас ждет лирическое и просто очень хорошее настроение, а также набор лучших и популярных песен.

Многогранная творческая деятельность Владимира Кузьмина в роли композитора, поэта, певца, мульти инструменталиста за сорок с лишим лет на профессиональной сцене, позволила успешно выпустить несколько десятков альбомов и обрести множество преданных поклонников. Каждая работа Владимира Кузьмина – в чем-то автобиографическое произведение, посвященное истории любви, друзьям, семье и личным переживаниям: "Пять минут от дома твоего", "Я не Казанова", "Сибирские морозы", "Симона", "17 лет", "Тоска", "Лед слезы льет", "Еще вчера", "Голос", "Эй, красотка! Умение артиста донести через свои песни душевные переживания искренне, без малейшего стеснения, затронет сердце каждого зрителя, покорив его раз и навсегда.

В Международный Женский день, в самом центре Москвы, в теплой уютной атмосфере Концертного зала «Известия Холл» артист споет о простых радостях бытия, с высоты прожитых лет своей нелегкой судьбы напомнив нам о самом главном – о любви. А также подарит море эмоций, рок-н-рольного драйва, и, конечно же, частичку мудрости.

Владимир Кузьмин - «Большой Весенний Концерт! Лучшие Песни!»

Известия Холл, Москва, Пушкинская площадь, 5

8 марта 2017 года, 20:00

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