«Я хотела бы больше времени проработать с ним», — отметила Хейли, которая, по собственному признанию, была впечатлена профессионализмом дипломата.

«Он обладал шармом и с уважением относился к людям. Виталий великолепно умел находить возможности и был верен делу служения народу России. Его голоса, присутствия и юмора будет очень не хватать», — написала представитель Вашингтона.

Виталий Чуркин умер 20 февраля в Нью-Йорке, за день до своего 65-летия.

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