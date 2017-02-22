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Персона
Скончался Виталий Чуркин
Представитель США при ООН Никки Хейли, сменившая Саманту Пауэр после ухода Барака Обамы из Белого дома, оставила надпись в книге соболезнований в постпредстве РФ в связи с кончиной представителя России Виталия Чуркина."
«Я хотела бы больше времени проработать с ним», — отметила Хейли, которая, по собственному признанию, была впечатлена профессионализмом дипломата.
«Он обладал шармом и с уважением относился к людям. Виталий великолепно умел находить возможности и был верен делу служения народу России. Его голоса, присутствия и юмора будет очень не хватать», — написала представитель Вашингтона.
Виталий Чуркин умер 20 февраля в Нью-Йорке, за день до своего 65-летия.какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов
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