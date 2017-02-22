Индекс делового климата в Германии неожиданно увеличился в феврале 2017 года до отметки в 111 пунктов с пересмотренного уровня января в 109,9 пункта, следует из сообщения исследовательского института IFO.

Аналитики прогнозировали снижение показателя до 109,6 пункта с первоначальной январской отметки в 109,8 пункта.

Ранее на этой неделе стало известно, что цены производителей в Германии в январе 2017 года выросли на 0,7% в сравнении с предыдущим месяцем. В годовом выражении цены производителей в Германии подскочили за отчетный период на 2,4%.

Экономика Германии по итогам 2016 года прибавила, по предварительным данным, 1,9% с поправкой на инфляцию после роста на 1,7% в 2015 году и 1,6% по итогам 2014 года. Таким образом, темпы экономического роста в стране ускорились до максимума за последние 5 лет.

За 2015 год ВВП Германии вырос, по предварительным данным, на 1,7% (с поправкой на инфляцию) относительно предыдущего года, когда он увеличился на 1,6%.

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