Депутат Госдумы Владимир Жириновский заявил, что нужно изменить обращения к высокопоставленным лицам государства.

Он предложил обращаться к генералам "Ваше Превосходительство", к губернаторам – "Ваше Сиятельство", а к президенту – "Ваше Величество". По его словам, последнее звучит лучше, чем "товарищ президент" или "господин президент".

Недавно политик заявил, что планирует принять участие в политической гонке и побороться за кресло президента России в 2018 году.

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