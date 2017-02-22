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Персона

Новые предложения депутата Госдумы Владимира Жириновского

Фото: m24.ru/Роман Васильев

Новые предложения депутата Госдумы Владимира Жириновского

M24.ru 22 февраля 2017г., 14:08

Владимир Жириновский предложил обращаться к президенту "Ваше Величество"

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Депутат Госдумы Владимир Жириновский заявил, что нужно изменить обращения к высокопоставленным лицам государства.

Он предложил обращаться к генералам "Ваше Превосходительство", к губернаторам – "Ваше Сиятельство", а к президенту – "Ваше Величество". По его словам, последнее звучит лучше, чем "товарищ президент" или "господин президент".

Недавно политик заявил, что планирует принять участие в политической гонке и побороться за кресло президента России в 2018 году.

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