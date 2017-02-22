Экономика
Москва - самый экономный город
Москва лидирует среди городов России по экономии бюджетных средств"
Москва лидирует среди городов России по экономии бюджетных средств, сообщил руководитель департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев в ходе заседания президиума правительства столицы.
Москва пятый год подряд возглавляет Национальный рейтинг прозрачности закупок в России, формируемый Национальной ассоциацией участников электронной торговли.
Основными инструментами обеспечения эффективности московской системы государственных закупок являются:
- стандартизация документации по закупкам;
- многоуровневая система согласования целесообразности проведения закупок и проверки обоснованности начальных цен (экспертиза цен); установление максимальных (предельных) цен;
- централизация закупок, проведение совместных торгов для нужд нескольких органов исполнительной власти, что позволяет добиваться оптимальных цен;
- планирование и проведение закупок силами контрактных служб главных распорядителей бюджетных средств (ГРБС), отказ от услуг профессиональных посредников (специализированных организаций);
- развитие специального портала поставщиков (интернет-магазина) для осуществления закупок малого объема.
Всего в 2016 году заказчиками города Москвы были проведены торги на сумму 1,45 триллиона рублей. Прямая экономия на торгах (снижение начальных цен) составила 36,9 миллиарда рублейкакие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов
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