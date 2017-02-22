Об этом 22 февраля на заседании президиума Правительства Москвы заявил руководитель столичного Департамента культуры Александр Кибовский.

«В прошлом году общая аудитория только наших городских учреждений составила 64 млн посещений», - отметил глава ведомства. Он уточнил, что «если мы будем брать в расчет туристов, гостей, то это где-то по три-четыре посещения на каждого жителя города».

По словам Александра Кибовского, почти треть москвичей являются активными, постоянными посетителями музеев, театров, концертных залов в городе.

Также он сообщил, что в 2016 г. посещаемость городских музеев выросла на 300 тыс. человек. По его словам, в 2016 г. городские музеи посетили 20 млн человек.

«В ближайшие годы у нас планируется еще к открытию 35 кинотеатров. Это делают уже частные инвесторы, где еще мы получим 170 экранов», - сказал А.Кибовский.

Он добавил, что за последние пять лет в Москве стало на 150 кинотеатров больше.

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