Культура
Cтолица развивается за счет культуры
Для нее культурные мероприятия являются мощнейшим драйвером и стимулом к развитию инфраструктуры. В 2016 году аудитория культурных учреждений столицы составила 64 миллиона посещений."
Об этом 22 февраля на заседании президиума Правительства Москвы заявил руководитель столичного Департамента культуры Александр Кибовский.
«В прошлом году общая аудитория только наших городских учреждений составила 64 млн посещений», - отметил глава ведомства. Он уточнил, что «если мы будем брать в расчет туристов, гостей, то это где-то по три-четыре посещения на каждого жителя города».
По словам Александра Кибовского, почти треть москвичей являются активными, постоянными посетителями музеев, театров, концертных залов в городе.
Также он сообщил, что в 2016 г. посещаемость городских музеев выросла на 300 тыс. человек. По его словам, в 2016 г. городские музеи посетили 20 млн человек.
«В ближайшие годы у нас планируется еще к открытию 35 кинотеатров. Это делают уже частные инвесторы, где еще мы получим 170 экранов», - сказал А.Кибовский.
Он добавил, что за последние пять лет в Москве стало на 150 кинотеатров больше.какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов
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