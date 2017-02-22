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Цитата недели

"Что у них на гербе, лев, кажется? Есть такая старая пословица: все львы — кошки, но не все кошки — львы." - Сергей Шойгу

www.topnews.ru 22 февраля 2017г., 14:39

Сергей Шойгу прокомментировал заявление британского министра обороны Майкла Фэллона о том, что Запад не хочет, чтобы «медведь совал свои лапы в Ливию»

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Министр обороны Сергей Шойгу сказал:«Пусть каждый разбирается в своих делах сам. И мы не думаем, что в их зоопарке вырос зверь, который может указывать медведю».

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Москва-Инфо

   