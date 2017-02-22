Министр обороны Сергей Шойгу сказал:«Пусть каждый разбирается в своих делах сам. И мы не думаем, что в их зоопарке вырос зверь, который может указывать медведю».

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