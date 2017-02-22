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Cкандал недели

Дмитрий Песков сообщил, что права человека в России соблюдены

ИА «РОСБАЛТ» 22 февраля 2017г., 15:44

В Кремле не увидели ухудшений в ситуации с правами человека в России

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В Кремле не согласны с докладом международной правозащитной организации Amnesty International, в котором говорится, что по итогам 2016 года ситуация с правами человека в России ухудшилась. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это не первый (доклад — прим. ред.), это регулярно выпускаемые документы. Мы во многом, как правило, не соглашаемся. В данном случае не согласны и с такими выводами, которые делаются на этот раз», — сказал Песков.

Ранее эксперты Amnesty International опубликовали доклад «Права человека в мире», в котором говорится об ухудшении ситуации с правами человека в России. В организации обеспокоены ограничениями свободы выражения мнений, объединений и мирных собраний, а также работой судебной системы.

Отдельное внимание правозащитники обратили на принятые в июле 2016 года поправки в антиэкстремистское законодательство, известные как «пакет Яровой».

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