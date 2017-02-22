Сможет ли российский клуб переломить ход этого противостояния и пройти в следующий раунд?

Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч. «Зенит» — «Андерлехт»

23 февраля 2017 года, 21-00 МСК

«Зенит»

Поражение в Бельгии продлило неудачную серию питерского клуба, которая началась в товарищеских поединках с «Одд Гренланд» (1:1), «Спартой» (0:2) и «Оденсе» (1:1). Против «Андерлехта» у питерцев многое получалось, команда Мирчи Луческу полностью владела территорией, но в завершающей стадии реализовать свои возможности не сумела. Теперь дома питерцам надо побеждать в два мяча как минимум, пропускать в свои ворота при этом крайне нежелательно.

«Андерлехт»

После игры с «Зенитом» «Андерлехт» уже успел отметиться и в матче местного чемпионата, где очень уверенно на выезде обыграла «Остенде» (4:1). После 27 туров команда Рене Вайлера идет на второй строчке, проигрывая «Брюгге» лишь по дополнительным показателям. Напомним, что в групповом этапе «Андерлехт» занял второе место, пропустив вперед французский «Сент-Этьен».

Статистика и личные встречи

В Санкт-Петербурге команды играли дважды – в 2010 и 2012 годах, оба раза побеждал «Зенит».

В ЛЕ в гостях «Андерлехт» еще не проигрывал — ничьи с «Майнцем» и «Сент-Этьеном» и победа над «Габалой».

«Зенит» выиграл в своей группе все три домашних поединка.

Прогноз

Конечно, сухое гостевое поражение серьезно осложнило жизнь «Зениту». Но пока остаются шансы команда Луческу будет бороться, характера питерцам не занимать. Считаем, что «Зенит» сможет настроиться, покажет отличный футбол и обыграет своего оппонента, правда, поможет ли это пройти в следующий раунд, пока неясно.

Коэффициенты БК Леон:

Зенит – 1,64

Ничья – 4,16

Андерлехт — 5,65

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