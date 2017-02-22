Для этого турецкому клубу нужно обыграть на своем поле греческий «Олимпиакос». Справится ли команда Акчая с этой задачей?

Футбол. Лига Европы. Плей-офф. Османлыспор – Олимпиакос

23 февраля 2017, 19:00 МСК

«Османлыспор»

Для «Османлыспора» участие в текущем розыгрыше Лиги Европы является первым в истории. Начинали турки вообще со второго квалификационного раунда, пробившись не только в групповой этап, но и квалифицировавшись в февральскую стадию состязаний. Очень помогла в этом турецкому клубу отличная домашняя форма. «Османы» на своем стадионе с начала соревнования не выиграли только раз: у испанского «Вильярреала», с которым скатали ничью 2:2.

«Олимпиакос»

«Олимпиакос» уже привычно обеспечил себе в чемпионате Греции комфортный задел, который на данный момент составляет 10 очков. Правда, в крайней встрече «красно-белые» как раз проиграли. Впервые за шестнадцать матчей во всех турнирах. Их обидчиком выступил АЕК, обыгравший команду Паулу Бенту на своем поле – 1:0. Стоит ли это поражение списать на подготовку «Олимпиакоса» к ответной встрече в Турции? Может быть. Однако в последнее время на выезде пирейцы действительно играют неудачно: только одна победа в пяти матчах.

Статистика и личные встречи

«Османлыспор» выиграл пять из шести домашних встреч в ЛЕ на своем поле, пропустив только в одном из этих матчей.

«Олимпиакос» сумел победить лишь раз за последние шесть поединков в рамках Лиги Европы.

Поскольку «Османлыспор» впервые участвует в Еврокубках, для него встреча с каждым клубом является первой в истории.

Прогноз

«Османлыспор» очень удачно играет в Лиге Европы на своем поле. Грекам же наоборот сложно даются игры на выезде. Соответственно, наиболее удачной на этот поединок является ставка на победу первой команды.

Коэффициенты БК 1хСтавка:

Османлыспор — 2,84

Ничья — 3,16

Олимпиакос — 2,90

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