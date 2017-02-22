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Прогноз. Футбол. «Османлыспор» – «Олимпиакос» 23 февраля 19:00 мск
«Османлыспор», для которого его достижения в текущем розыгрыше Лиги Европы уже являются огромным успехом, попробует пробиться еще и в 1/8 турнира."
Для этого турецкому клубу нужно обыграть на своем поле греческий «Олимпиакос». Справится ли команда Акчая с этой задачей?
Футбол. Лига Европы. Плей-офф. Османлыспор –
Олимпиакос
23 февраля 2017, 19:00 МСК
«Османлыспор»
Для «Османлыспора» участие в текущем розыгрыше Лиги Европы является первым в истории. Начинали турки вообще со второго квалификационного раунда, пробившись не только в групповой этап, но и квалифицировавшись в февральскую стадию состязаний. Очень помогла в этом турецкому клубу отличная домашняя форма. «Османы» на своем стадионе с начала соревнования не выиграли только раз: у испанского «Вильярреала», с которым скатали ничью 2:2.
«Олимпиакос»
«Олимпиакос» уже привычно обеспечил себе в чемпионате Греции комфортный задел, который на данный момент составляет 10 очков. Правда, в крайней встрече «красно-белые» как раз проиграли. Впервые за шестнадцать матчей во всех турнирах. Их обидчиком выступил АЕК, обыгравший команду Паулу Бенту на своем поле – 1:0. Стоит ли это поражение списать на подготовку «Олимпиакоса» к ответной встрече в Турции? Может быть. Однако в последнее время на выезде пирейцы действительно играют неудачно: только одна победа в пяти матчах.
Статистика и личные встречи
«Османлыспор» выиграл пять из шести домашних встреч в ЛЕ на своем поле, пропустив только в одном из этих матчей.
«Олимпиакос» сумел победить лишь раз за последние шесть поединков в рамках Лиги Европы.
Поскольку «Османлыспор» впервые участвует в Еврокубках, для него встреча с каждым клубом является первой в истории.
Прогноз
«Османлыспор» очень удачно играет в Лиге Европы на своем поле. Грекам же наоборот сложно даются игры на выезде. Соответственно, наиболее удачной на этот поединок является ставка на победу первой команды.
Коэффициенты БК 1хСтавка:
Османлыспор — 2,84
Ничья — 3,16
Олимпиакос — 2,90
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