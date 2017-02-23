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Cпорт
7-й этап КМ, состав команды по биатлону в Пхенчхане
Тренерский штаб сборной Норвегии огласил состав национальной сборной на 7-й этап Кубка мира по биатлону 2016/2017."
Напомним, что 7-й этап КМ по биатлону примет южнокорейский Пхенчхань, соревнования будут проходить со 2 по 5 марта.
Состав сборной Норвегии на этап 7-й этап КМ 2016/2017 в Пхенчхане
Мужчины
Уле Эйнар Бьорндален, Йоханнес Бо, Тарьей Бо, Эмиль Хегле Свенсен, Ларс Хельге Биркеланд, Хенрик Л’Абе Лунн
Женщины
Тириль Экхофф, Марте Ульсбю, Хильде Фенне, Кайя-Вейен
Николайсен, Марион Реннинг Хубер
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