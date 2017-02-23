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Cпорт

7-й этап КМ, состав команды по биатлону в Пхенчхане

7-й этап КМ, состав команды по биатлону в Пхенчхане

sportruss.ru 23 февраля 2017г., 00:59

Тренерский штаб сборной Норвегии огласил состав национальной сборной на 7-й этап Кубка мира по биатлону 2016/2017.

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Напомним, что 7-й этап КМ по биатлону примет южнокорейский Пхенчхань, соревнования будут проходить со 2 по 5 марта.

Состав сборной Норвегии на этап 7-й этап КМ 2016/2017 в Пхенчхане

Мужчины

Уле Эйнар Бьорндален, Йоханнес Бо, Тарьей Бо, Эмиль Хегле Свенсен, Ларс Хельге Биркеланд, Хенрик Л’Абе Лунн

Женщины

Тириль Экхофф, Марте Ульсбю, Хильде Фенне, Кайя-Вейен Николайсен, Марион Реннинг Хубер

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