Напомним, что 7-й этап КМ по биатлону примет южнокорейский Пхенчхань, соревнования будут проходить со 2 по 5 марта.

Состав сборной Норвегии на этап 7-й этап КМ 2016/2017 в Пхенчхане

Мужчины

Уле Эйнар Бьорндален, Йоханнес Бо, Тарьей Бо, Эмиль Хегле Свенсен, Ларс Хельге Биркеланд, Хенрик Л’Абе Лунн

Женщины

Тириль Экхофф, Марте Ульсбю, Хильде Фенне, Кайя-Вейен Николайсен, Марион Реннинг Хубер



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