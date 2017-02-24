Ответная встреча 1/16 финала турнира завершилась со счетом 3:1 в пользу петербургского клуба, однако по итогам двух матчей в следующую стадию турнира прошел бельгийский клуб.

В четверг, 23 февраля, петербургский «Зенит» принимал на своем поле «Андерлехт» врамках 1/16 финала Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 3:1, благодаря дублю Жулиано и голу Дзюбы.

В первом матче «Зенит» уступил «Андерлехту» со счетом 0:2 и благодаря голу забитому в гостях бельгийская команда проходит в следующую стадию турнира, а сине-бело-голубые начинают готовится к домашнему чемпионату.

Лига Европы. 1/16 финала. 2-й матч. «Зенит» — «Андерлехт», результат — 3:1

Голы: Жулиано, 24 — 1:0; Дзюба, 72 — 2:0; Жулиано, 78 — 3:0; Телин, 90 — 3:1

Источник: Курьер-Медиа

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