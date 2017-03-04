Так считают члены Совета Федерации Сергей Цеков и Ольга Ковитиди, которые предложили внести поправки в закон «О рекламе» — документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что изменения необходимы, чтобы была возможность регулировать производство и реализацию печатной продукции, учебной литературы и карт. По мнению авторов проекта, в ряде рекламных роликов «в качестве торговой марки используется географическая карта России без Республики Крым и города федерального значения Севастополя».

«В туристической деятельности компания TripAdvisor обозначала Крым как субъект Украины, ссылаясь на подобную классификацию в структурах ООН», — также отмечено в пояснительной записке. Это может квалифицироваться как пропаганда нарушения территориальной целостности России, замечают авторы поправок.

По мнению сенаторов, поправки позволят обеспечить соблюдение правовых и этических норм в рекламе в торговле туризме и в производстве печатной продукции.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году.



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