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События

ГД утвержден закон, запрещающий рекламу карты РФ без Крыма и Севастополя

Фото: © СС0 Public Domain

ГД утвержден закон, запрещающий рекламу карты РФ без Крыма и Севастополя

ИА «РОСБАЛТ» 04 марта 2017г., 12:43

Демонстрацию в печатных материалах и рекламе карты России без обозначения на ней Крыма и Севастополя можно трактовать как нарушение территориальной целостности страны.

Так считают члены Совета Федерации Сергей Цеков и Ольга Ковитиди, которые предложили внести поправки в закон «О рекламе» — документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что изменения необходимы, чтобы была возможность регулировать производство и реализацию печатной продукции, учебной литературы и карт. По мнению авторов проекта, в ряде рекламных роликов «в качестве торговой марки используется географическая карта России без Республики Крым и города федерального значения Севастополя».

«В туристической деятельности компания TripAdvisor обозначала Крым как субъект Украины, ссылаясь на подобную классификацию в структурах ООН», — также отмечено в пояснительной записке. Это может квалифицироваться как пропаганда нарушения территориальной целостности России, замечают авторы поправок.

По мнению сенаторов, поправки позволят обеспечить соблюдение правовых и этических норм в рекламе в торговле туризме и в производстве печатной продукции.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году.

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