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События

Актриса Портман родила дочь Амалию.

Фото: © Стоп-кадр из фильма «Звездные войны»

Натали Портман в роли Падме Амидалы

Актриса Портман родила дочь Амалию.

ИА «РОСБАЛТ» 04 марта 2017г., 12:28

У американской актрисы Натали Портман родилась дочь. Ребенок родился 22 февраля. Девочку назвали Амалия.

«Мать и ребенок счастливы и здоровы», — заявил представитель Портман.

Это второй ребенок Портман и ее супруга. В 2011 году актриса родила мальчика, которого назвали Алеф.

Ранее Портман, номинированная на премию «Оскар» за лучшую женскую роль, заявила, что пропустит церемонию вручения наград из-за своей беременности.

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