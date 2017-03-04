«Мать и ребенок счастливы и здоровы», — заявил представитель Портман.

Это второй ребенок Портман и ее супруга. В 2011 году актриса родила мальчика, которого назвали Алеф.

Ранее Портман, номинированная на премию «Оскар» за лучшую женскую роль, заявила, что пропустит церемонию вручения наград из-за своей беременности.

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