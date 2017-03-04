версия для печати
События
Актриса Портман родила дочь Амалию.
У американской актрисы Натали Портман родилась дочь. Ребенок родился 22 февраля. Девочку назвали Амалия.
«Мать и ребенок счастливы и здоровы», — заявил представитель Портман.
Это второй ребенок Портман и ее супруга. В 2011 году актриса родила мальчика, которого назвали Алеф.
Ранее Портман, номинированная на премию «Оскар» за лучшую женскую роль, заявила, что пропустит церемонию вручения наград из-за своей беременности.менеджер по размещению рекламы какие деньги покупает банк стоимость рекламы в газете бивалютный вклад тинао
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.