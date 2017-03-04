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События

Угроза взрыва со стороны незнакомца привлекла внимание полиции.

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Угроза взрыва со стороны незнакомца привлекла внимание полиции.

M24.ru 04 марта 2017г., 11:06

Мужчина, личность которого пока не установлена, угрожает взорвать газ в пятиэтажном жилом доме на севере столицы.

Мужчина угрожает взорвать газ в жилом доме на севере столицы. С ним ведут переговоры представители полиции.

Происшествие случилось в доме № 42 на улице Мишина.

На месте ЧП работают сотрудники всех экстренных служб.

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