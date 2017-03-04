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События
Угроза взрыва со стороны незнакомца привлекла внимание полиции.
Мужчина, личность которого пока не установлена, угрожает взорвать газ в пятиэтажном жилом доме на севере столицы.
Мужчина угрожает взорвать газ в жилом доме на севере столицы. С ним ведут переговоры представители полиции.
Происшествие случилось в доме № 42 на улице Мишина.
На месте ЧП работают сотрудники всех экстренных служб.менеджер по размещению рекламы какие деньги покупает банк стоимость рекламы в газете бивалютный вклад тинао
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