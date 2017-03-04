Россия может экспортировать часть своих государственных запасов зерна объемом в 4 млн т. Подобное решение в РФ могут принять для того, чтобы освободить место в хранилищах перед новым урожаем.​

Министерство сельского хозяйства добивается разрешения правительства на экспорт до 500 тыс. т. зерна из госзапасов. Однако итоговое решение до сих пор не было согласовано, отмечает СМИ.

Российские хранилища оказались заполненными после того, как в стране собрали рекордный урожай зерновых в 2016 году (121 млн т.). Кроме того, перспективы по сбору урожая также выглядят благоприятно и в этом году, указывает агентство.

СМИ напоминает, что РФ ежегодно закупает зерно на внутреннем рынке, чтобы пополнить запасы интервенционного фонда, в котором хранятся пшеница, ячмень и рожь.

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