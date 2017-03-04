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Cпорт

Прогноз. Хоккей. «Оттава» — «Коламбус» 5 марта 03:00 мск

Прогноз. Хоккей. «Оттава» — «Коламбус»

Прогноз. Хоккей. «Оттава» — «Коламбус» 5 марта 03:00 мск

Тэги: хоккей, НХЛ, Оттава, Коламбус

http://www.vseprosport.ru/ 04 марта 2017г., 20:26

«Коламбус», после домашней победы над «Миннесотой», отправляется в двухматчевое выездное турне, которое начнется на «Канадиен Тайер Центре». Сейчас «Жакеты» ведут упорную борьбу с неустпучивым «Питтсбургом» за второе место на Востоке и пока что удерживают за собой роль главного преследователя «Вашингтона».

Хоккей. НХЛ. Оттава — Коламбус
5 марта 2017 года, 03-00 МСК

«Оттава»
«Оттава» продолжает погоню за «Монреалем», но сейчас «Хабы» практически не теряют очки и «Сенаторы» немного отстали. На хвосте сидит «Бостон», который сейчас играет хорошо и очень опасен.

«Коламбус»
«Коламбус» ведет борьбу за второе место в конференции с «Пингвинами». Пока между командами сохраняется очковое равенство, но у «Жакетов» есть одна игра в запасе и они должны реализовать это преимущество.

Статистика и личные встречи
В четырех из пяти последних матчах в Оттаве проходил ТМ 5.5.

Обе команды низовые, особенно «Оттава».

Прогноз
«Оттава» — самая нерезультативная команда по игре дома. Сейчас в гости к «Сенаторам» приедет «Коламбус», который так же любит играть на низ. Считаем, что командам не удастся забить более пяти шайб.

Коэффициенты БК 1хСтавка:
Оттава – 2,88
Ничья — 3,68
Коламбус – 2,35

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