Cпорт
Прогноз. Хоккей. «Оттава» — «Коламбус» 5 марта 03:00 мск
«Коламбус», после домашней победы над «Миннесотой», отправляется в двухматчевое выездное турне, которое начнется на «Канадиен Тайер Центре». Сейчас «Жакеты» ведут упорную борьбу с неустпучивым «Питтсбургом» за второе место на Востоке и пока что удерживают за собой роль главного преследователя «Вашингтона».
Хоккей. НХЛ. Оттава — Коламбус
5 марта 2017 года, 03-00 МСК
«Оттава»
«Оттава» продолжает погоню за «Монреалем», но сейчас «Хабы» практически не теряют очки и «Сенаторы» немного отстали. На хвосте сидит «Бостон», который сейчас играет хорошо и очень опасен.
«Коламбус»
«Коламбус» ведет борьбу за второе место в конференции с «Пингвинами». Пока между командами сохраняется очковое равенство, но у «Жакетов» есть одна игра в запасе и они должны реализовать это преимущество.
Статистика и личные встречи
В четырех из пяти последних матчах в Оттаве проходил ТМ 5.5.
Обе команды низовые, особенно «Оттава».
Прогноз
«Оттава» — самая нерезультативная команда по игре дома. Сейчас в гости к «Сенаторам» приедет «Коламбус», который так же любит играть на низ. Считаем, что командам не удастся забить более пяти шайб.
Коэффициенты БК 1хСтавка:
Оттава – 2,88
Ничья — 3,68
Коламбус – 2,35
хоккей лед лёд НХЛ КХЛ OK!.
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.