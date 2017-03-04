Хоккей. НХЛ. Оттава — Коламбус

5 марта 2017 года, 03-00 МСК

«Оттава»

«Оттава» продолжает погоню за «Монреалем», но сейчас «Хабы» практически не теряют очки и «Сенаторы» немного отстали. На хвосте сидит «Бостон», который сейчас играет хорошо и очень опасен.

«Коламбус»

«Коламбус» ведет борьбу за второе место в конференции с «Пингвинами». Пока между командами сохраняется очковое равенство, но у «Жакетов» есть одна игра в запасе и они должны реализовать это преимущество.

Статистика и личные встречи

В четырех из пяти последних матчах в Оттаве проходил ТМ 5.5.

Обе команды низовые, особенно «Оттава».

Прогноз

«Оттава» — самая нерезультативная команда по игре дома. Сейчас в гости к «Сенаторам» приедет «Коламбус», который так же любит играть на низ. Считаем, что командам не удастся забить более пяти шайб.

Коэффициенты БК 1хСтавка:

Оттава – 2,88

Ничья — 3,68

Коламбус – 2,35

хоккей лед лёд НХЛ КХЛ OK!.

менеджер по размещению рекламы какие деньги покупает банк стоимость рекламы в газете бивалютный вклад тинао