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Прогноз. Хоккей. «Рейнджерс» — «Монреаль» 5 марта 03:00 мск
«Рейнджерс» совсем недавно уступили «Монреалю» на своем льду. Теперь команды сыграют вновь и гости попробуют вновь набрать два очка. Получится у них это или нет — узнаем совсем скоро.
Хоккей. НХЛ. Рейнджерс — Монреаль
5 марта 2017 года, 03-00 МСК
«Рейнджерс»
«Рейнджеры» занимают четвертую строчку на Востоке и находятся совсем рядом с «Питтсбургом» и «Коламбусом». В последнее время у команды наладилась игра дома. К тому же, хозяева горят желанием отыграться за недавнее поражение от «Канадиенс»
«Монреаль»
«Хабы», после провального в целом февраля, набрали неплохой ход. Правда сказать, побеждает «Монреаль» с огромным трудом, очень вымученные очки набирают канадцы. Сейчас им удалось оторваться от «Оттавы» и приблизиться к лидирующей группе.
Статистика и личные
встречи
«Рейнджерс» является одной из самых результативных команд в лиге.
В последнем матче команды забили всего четыре шайбы, а до этого три раза подряд ТБ 4.5 был пробит.
Прогноз
Хозяева играют в открытый и результативный хоккей, они должны навязать свою игру «Монреалю», который в последнее время не слишком много забивает и пропускает. Считаем, что здесь должен заходить тотал больше.
Коэффициенты БК 1хСтавка:
Рейнджерс – 2,27
Ничья — 3,90
Коламбус – 2,88
хоккей лед лёд НХЛ КХЛ OK!.
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