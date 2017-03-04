Хоккей. НХЛ. Рейнджерс — Монреаль

5 марта 2017 года, 03-00 МСК

«Рейнджерс»

«Рейнджеры» занимают четвертую строчку на Востоке и находятся совсем рядом с «Питтсбургом» и «Коламбусом». В последнее время у команды наладилась игра дома. К тому же, хозяева горят желанием отыграться за недавнее поражение от «Канадиенс»

«Монреаль»

«Хабы», после провального в целом февраля, набрали неплохой ход. Правда сказать, побеждает «Монреаль» с огромным трудом, очень вымученные очки набирают канадцы. Сейчас им удалось оторваться от «Оттавы» и приблизиться к лидирующей группе.

Статистика и личные встречи

«Рейнджерс» является одной из самых результативных команд в лиге.

В последнем матче команды забили всего четыре шайбы, а до этого три раза подряд ТБ 4.5 был пробит.

Прогноз

Хозяева играют в открытый и результативный хоккей, они должны навязать свою игру «Монреалю», который в последнее время не слишком много забивает и пропускает. Считаем, что здесь должен заходить тотал больше.

Коэффициенты БК 1хСтавка:

Рейнджерс – 2,27

Ничья — 3,90

Коламбус – 2,88

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