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Прогноз. Хоккей. «Нэшвилл» — «Чикаго» 5 марта 04:00 мск
«Чикаго» все-таки выиграл матч у «Айлов», но мы прогнозировали из победу в основное время. Сейчас «Ястребы» будут играть back-to-back против «Нэвшилла».
Хоккей. НХЛ. Нэшвилл — Чикаго
5 марта 2017 года, 04-00 МСК
«Нэшвилл»
«Нэшвилл» очень обидно проиграл в Монреале в последние секунды матча, но команда продолжает сохранять отличную форму. Сейчас «Хищники» были отброшены на седьмое место Запада, но «Калгари» впереди всего лишь на одно очко и хозяева имеют матч в запасе.
«Чикаго»
«Чикаго» удалось победить «Айлов» с огромным трудом и сейчас команде придется играть back-to-back против очень сильного «Нэшвилла». «Блэкхокс» практически сравнялись с «Миннесотой» по очкам, но у «Уаилд» есть несколько игр в запасе. Терять концентрацию гостям недопустимо.
Статистика и личные встречи
«Нэшвилл» — очень результативная команда. По этому показателю она занимает первое место на Западе.
На выезде «Чикаго» не так результативен, но в последнее время регулярно играет на больше.
Прогноз
Две очень сильные команды сойдутся друг с другом в очном поединке. «Нэшвиллу» нужны очки и он пойдет вперед с первых секунд. «Чикаго» вряд ли примет роль команды второго плана и так же будет атаковать. Считаем, что такой тотал здесь заходить обязан.
Коэффициенты БК 1хСтавка:
Нэшвилл – 2,36
Ничья — 3,94
Чикаго – 2,73
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