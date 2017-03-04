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Прогноз. Хоккей. «Вашингтон» — «Филадельфия» 5 марта 03:30 мск
Дружина Александра Овечкина вновь выйдет на лёд «Веризон Центр». На сей раз соперником «Кэпиталз» станет «Филадельфия».
Хоккей. НХЛ. «Вашингтон» — «Филадельфия»
5 марта 2017 года, 03-30 МСК
«Вашингтон»
«Кэпиталз» по праву занимают первое место в лиге. Сейчас на счету хозяев 93 очка после 63 игр, но преимущество не так велико. «Миннесота» имеет хорошие шансы, чтобы побороться за Президентский кубок в этом сезоне, поэтому расслабляться «Столичным» не стоит.
«Филадельфия»
«Филадельфия» находится в очень непростой ситуации. Сейчас команда занимает 11 место на Востоке и шансы на попадание а плей-офф становятся меньше с каждой проигранной игрой. Не так давно «Летчики» без проблем разобрались с «Колорадо» и с трудом одолели «Флориду», но сейчас против них выйдет команда несколько другого ранга.
Статистика и личные
встречи
«Вашингтон» побеждает дома 14 матчей подряд.
«Кэпиталз» обыграли «Лётчиков» в последних четырёх из пяти матчах дома.
Прогноз
Очень мало шансов у гостей в этом матче. «Вашингтон» разносит всех, кто приезжает к ним за очками и в этот раз, по-нашему мнению, «Кэпиталз» уйдут со льда победителями. Берем победу первой в основное время в БК Леон.
Коэффициенты БК Леон:
Вашингтон – 1,65
Ничья — 4,30
Филадельфия – 3,55
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