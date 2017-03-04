Хоккей. НХЛ. «Вашингтон» — «Филадельфия»

5 марта 2017 года, 03-30 МСК

«Вашингтон»

«Кэпиталз» по праву занимают первое место в лиге. Сейчас на счету хозяев 93 очка после 63 игр, но преимущество не так велико. «Миннесота» имеет хорошие шансы, чтобы побороться за Президентский кубок в этом сезоне, поэтому расслабляться «Столичным» не стоит.

«Филадельфия»

«Филадельфия» находится в очень непростой ситуации. Сейчас команда занимает 11 место на Востоке и шансы на попадание а плей-офф становятся меньше с каждой проигранной игрой. Не так давно «Летчики» без проблем разобрались с «Колорадо» и с трудом одолели «Флориду», но сейчас против них выйдет команда несколько другого ранга.

Статистика и личные встречи

«Вашингтон» побеждает дома 14 матчей подряд.

«Кэпиталз» обыграли «Лётчиков» в последних четырёх из пяти матчах дома.

Прогноз

Очень мало шансов у гостей в этом матче. «Вашингтон» разносит всех, кто приезжает к ним за очками и в этот раз, по-нашему мнению, «Кэпиталз» уйдут со льда победителями. Берем победу первой в основное время в БК Леон.

Коэффициенты БК Леон:

Вашингтон – 1,65

Ничья — 4,30

Филадельфия – 3,55

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