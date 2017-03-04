Россия. Премьер-лига. 18-й тур. «Краснодар» — «Спартак»

5 марта 2017 года, 16-30 МСК

«Краснодар»

Не достатка игровой практики в начале весны «Краснодар» не испытывает – для начала команда Игоря Шалимова в двухраундовом противостоянии с «Фенербахче» смогла продвинуться по сетке Лиги Европы, а следом, в середине этой недели, сыграла кубковый матч против «Урала». Поначалу развивалось все для «Краснодара» как нельзя лучше – уже после получаса игры команда вела 3:0, но в итоге растеряла все преимущество и проиграла в серии пенальти.

«Спартак»

Москвичи, как известно, ни в еврокубках, ни в розыгрыше российского трофея, не задействованы, форму команде Массимо Карреры приходилось поддерживать в контрольных матчах. Последниe из них – с не самыми грозными скандинавами из «Олесунна»,«Сарпсборга» и «Согндала», закончились победами с общим счетом 8:2. Касаемо изменений в составе – в каждую линию добавлены новые исполнители. Вратарский корпус пополнил Селихов, в защиту пришли Джикия, Тигиев и Зепатту, в центральную зону – Самедов, в атаку – Луис Адриано и малоизвестные африканцы Самбу и Нимели.

Статистика и личные встречи

В первом круге москвичи победили 2:0, выиграли всухую и последний гостевой матч, но до этого два сезона подряд проигрывали в Краснодаре по 0:4.

Дома «быки» за 10 игр сезона набрали 23 очка при разнице мячей 21:8, забивал «Краснодар» во всех домашних играх, пропускала ровно в половине матчей.

Гостевые цифры «Спартака» — 16 очков за 8 матчей (5-1-2) разница голов составляет 11:10, забитые голы были в семи из восьми поединков, пропущенные – в четырех.

Прогноз

На наш взгляд, скучно в Краснодаре не должно быть. «Быки» провалились в Кубке, хотя шансы на титул, ввиду отсутствия в сетке всех главных конкурентов, были отличные, теперь надо как-то оправдаться перед руководством и болельщиками. «Спартак» — отличный раздражитель, да и очков для борьбы за место в еврокубках команде Шалимова явно не хватает, чтобы отсиживаться в обороне. В атаке обе команды смотрятся отлично и скорее всего, порадуют зрителем ярким поединком, где обмен мячами очень вероятен.

Коэффициенты БК Лига Ставок:

Краснодар – 2,40

Ничья – 3,24

Спартак – 3,08

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