Футбол. Испания. Ла Лига. 26-й тур. Атлетик – Малага

5 марта 2017, 22:45 МСК

«Атлетик»

После вылета из Лиги Европы и неудач в Кубке Испании, «Атлетику» остается сконцентрироваться исключительно на внутреннем первенстве, где ситуация в басков довольно тревожная. Команда Вальверда рискует не попасть в еврозону. Сейчас «красно-белые» отстают от шестого «Вильярреала» на четыре очка, что, впрочем, не является таким уж и большим гандикапом, но для преодоления этого расстояния «Атлетику» стоит научиться выигрывать на выезде. Дома же баски победили в четырех из последних пяти поединков во всех турнирах, забив в каждом из матчей 2 и более мяча.

«Малага»

«Малага», мечтавшая в начале сезона о попадании в Европу, сейчас обитает уже в последней трети турнирной таблицы. «Анчоусы» до сих пор не выиграли ни одного матча в гостях, а недавняя победа над «Лас-Пальмасом» является для «Малаги» единственной за последние четырнадцать встреч. Команде Марсело Ромеро еще не грозит понижение в классе, но если «анчоусы» будут продолжать в том же духе, их может ждать очень нервная концовка сезона.

Статистика и личные встречи

«Атлетик» забивает более одного мяча в пяти домашних матчах кряду.

«Малага» ни разу не побеждала на выезде в текущем сезоне.

«Атлетику» непросто даются поединки с «Малагой»: только одна победа в пяти предыдущих поединках. В первом круге текущего сезона «анчоусы» победили басков дома 2:1.

Прогноз

В целом, не похоже, что нынешняя «Малага» сможет что-то противопоставить «Атлетику» на его поле. В этом матче можно смело ставить на хозяев.

Коэффициенты БК 1хСтавка:

Атлетик — 1,87

Ничья — 3,72

Малага — 4,78

удар футбол в сети онлайн матч игра игры OK!.

менеджер по размещению рекламы какие деньги покупает банк стоимость рекламы в газете бивалютный вклад тинао