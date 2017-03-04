Россия. Премьер-лига. 18- й тур. «Крылья Советов» — «Локомотив»

5 марта 2017 года, 14-00 МСК

«Крылья Советов»

Самарцы только в концовке осенней части турнира смогли выбраться из зоны вылета, набрав за пять крайних туров восемь очков. Но отрыв от группы аутсайдеров составляет всего одно очко, так что вся борьба для подопечных Вадима Скрипченко еще впереди. В межсезонье команда лишилась защитников Маргасова и Концедалова, в Питер переехали хавбеки Цаллагов и Молло. Громких приобретений не было — Гаджибеков и Зотов в защиту, в центр свободные агенты Миялович, Глеб и Цвейба, в атаку томич Кудряшов. В последних товарищеских играх команда обыграла «Тосно» и «Пахтакор», уступила «Шерифу» и «Кайрату».

«Локомотив»

«Локомотив» зимой расстался с Самедовым, ушли в аренду Хенти и Шишкин. Их призваны заменить арендованный у «Краснодара» Ари и Фарфан, известный выступлениями за «Шальке» и ПСВ, в защиту добавлены Маргасов из «КС» и Кверквелия из «Рубина», вернулся в команду Дмитрий Лоськов. Начали железнодорожники в Кубке России, где благодаря быстрому голу Миранчука победили «Тосно» в принципе в равном поединке.

Статистика и личные встречи

Команды дважды играли в сезоне – в домашней игре чемпионата «Локо» довольствовался 0:0, в гостевой игре Кубка победили 3:1.

Дома «КС» за 8 игр набрали 12 очков (3-3-2) при разнице мячей 14:8 и не проигрывают уже пять поединков подряд

Прогноз

По нашему мнению, легкой игры у «Локомотива» не получится, выглядят железнодорожники пока тяжеловато, да и кубковая игра, несомненно, наложит свой отпечаток. Матч, как известно, был вынесен в Уфу, поле самарского «Металлурга» уже который год по весне не пригодно к игре. Это также на наш взгляд не располагает к яркому зрелищу, к искусственной поляне «Нефтяника» надо еще подстроиться. Считаем, что в итоге больше двух голов командам забить не удастся.

Коэффициенты БК 1хСтавка:

КС – 4,08

Ничья – 3,14

Локомотив – 2,21

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