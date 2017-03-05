8 марта – не только любимый многими поколениями москвичей праздник, Международный женский день, но и первое доказательство наступившей весны: в столице, где уже неделю держится плюсовая температура, пахнет праздником, тюльпанами и надеждами на будущее. Это – запах весны и жизни: вера в лучшее помогает нам идти вперед и, чтобы ни случилось, не терять вкуса к жизни. Редакция «Москвы Инфо» сердечно поздравляет читательниц с Международным женским днем! Желаем вам счастья, гармонии в семье и мира в душе! Цветите, любите, будьте счастливы!

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