Поликлиники будут построены по следующим адресам:



1. Детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену, Ленинградский проспект, д. 16;

2. Детская городская поликлиника № 71 на 320 посещений в смену, ул. Академика Комарова, вл. 1-3, район Марфино;

3. Женская консультация Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Родильный дом № 20» на 530 посещений в смену, Измайловское шоссе, д. 49А;

4. Детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену с женской консультацией, район Нагатинский затон, ул.Судостроительная, д. 46-50.



Всего в этом году предусмотрено строительство 14 объектов здравоохранения: 4 поликлиники на 2350 посещений в смену , 2 патологоанатомических корпуса, 4 подстанции скорой медицинской помощи, 4 объекта инженерной инфраструктуры.

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