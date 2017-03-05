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Московская жизнь
«Кольцевую» будут ремонтировать постепенно
Московский метрополитен планирует в 2017 г. провести на Кольцевой линии ремонт с поочередным закрытием участков на сутки.
«Мы два года проводили «технологические окна» внутри
Кольцевой линии. В этом году мы планируем провести ремонт на участке
Калужско-Рижской линии внутри кольца.
Также мы хотим закрыть Кольцевую линию метро от станции «Курская» до станции «Киевская» – снизу кольца, а потом в другой день – верх кольца для выполнения запланированных работ», – сказал первый заместитель начальника Дирекции инфраструктуры Роман Цуканов.
Оставшиеся «окна» будут проведены по Филевской линии метро. Всего в 2017 году планируется проведение 13 «технологических окон» на участках метро.менеджер по размещению рекламы какие деньги покупает банк стоимость рекламы в газете бивалютный вклад тинао
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