«Мы два года проводили «технологические окна» внутри Кольцевой линии. В этом году мы планируем провести ремонт на участке Калужско-Рижской линии внутри кольца.



Также мы хотим закрыть Кольцевую линию метро от станции «Курская» до станции «Киевская» – снизу кольца, а потом в другой день – верх кольца для выполнения запланированных работ», – сказал первый заместитель начальника Дирекции инфраструктуры Роман Цуканов.

Оставшиеся «окна» будут проведены по Филевской линии метро. Всего в 2017 году планируется проведение 13 «технологических окон» на участках метро.

менеджер по размещению рекламы какие деньги покупает банк стоимость рекламы в газете бивалютный вклад тинао