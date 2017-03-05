Московская жизнь
В центре госуслуг «Мои Документы» района Тверской начали оказывать консультации по юридическим и нотариальным услугам
Для удобства жителей с 21 февраля в центре госуслуг района Тверской, расположенный по адресу: Настасьинский переулок, д.7, можно получить консультации адвоката или нотариуса по вопросам предоставления государственных услуг.
А также записаться в ближайшие нотариальные или юридические
организации для получения следующих услуг:
• Регистрация недвижимого имущества и прав, связанных с недвижимым имуществом.
• Вопросы семейного законодательства, трудового законодательства, жилищные вопросы.
• Вопросы взаимодействия с нотариусами, нотариальными палатами.
• Вопросы по совершению нотариальных действий.
Кроме того, у жителей столицы будет возможность получить консультацию не только по вопросам предоставления госуслуг, но и по вопросам заключения сделок с недвижимым имуществом, госрегистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, защиты прав потребителей (в части предоставления коммунальных услуг), удостоверения брачных договоров и др.
Для получения более подробной информации обращайтесь по телефону «горячей линии» – 8 495 777 777 7
Напомним, сейчас в столице открыто 127 центров госуслуг. Они работают в ритме мегаполиса: с 8:00 до 20:00 семь дней в неделю без
обеда и выходных.
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