А также записаться в ближайшие нотариальные или юридические организации для получения следующих услуг:



• Регистрация недвижимого имущества и прав, связанных с недвижимым имуществом.

• Вопросы семейного законодательства, трудового законодательства, жилищные вопросы.

• Вопросы взаимодействия с нотариусами, нотариальными палатами.

• Вопросы по совершению нотариальных действий.



Кроме того, у жителей столицы будет возможность получить консультацию не только по вопросам предоставления госуслуг, но и по вопросам заключения сделок с недвижимым имуществом, госрегистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, защиты прав потребителей (в части предоставления коммунальных услуг), удостоверения брачных договоров и др.



Для получения более подробной информации обращайтесь по телефону «горячей линии» – 8 495 777 777 7



Напомним, сейчас в столице открыто 127 центров госуслуг. Они работают в ритме мегаполиса: с 8:00 до 20:00 семь дней в неделю без

обеда и выходных.

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