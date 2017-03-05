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Московская жизнь
В Москве высадят новые деревья
Этой весной в Москве будут посажены несколько видов деревьев: береза, клен, липа, рябина, туя, сосна, дуб, яблоня и ива.
ОБНОВЛЕНИЕ НЕДЕЛИ
А всего в рамках программы по благоустройству планируется высадить порядка 2,5 тысяч деревьев и 100 тысяч кустарников.
Так, в Западном округе высадят 372 дерева и 10 139 кустарников, в северном - 229 и 13 тыс. 62. Кроме того, на юго-западе появятся 190 деревьев и 11 тыс. 986 кустов, в ЮВАО - 285 и 10 тыс. 485, в СВАО - 333 и 10 тыс. 596, в ЦАО - 250 и 7 тыс. 974, в ЮАО - 247 и 7 тыс. 861, в Зеленограде - 190 и 2 тыс. 326.м
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