ОБНОВЛЕНИЕ НЕДЕЛИ

А всего в рамках программы по благоустройству планируется высадить порядка 2,5 тысяч деревьев и 100 тысяч кустарников.

Так, в Западном округе высадят 372 дерева и 10 139 кустарников, в северном - 229 и 13 тыс. 62. Кроме того, на юго-западе появятся 190 деревьев и 11 тыс. 986 кустов, в ЮВАО - 285 и 10 тыс. 485, в СВАО - 333 и 10 тыс. 596, в ЦАО - 250 и 7 тыс. 974, в ЮАО - 247 и 7 тыс. 861, в Зеленограде - 190 и 2 тыс. 326.м

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