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Московская жизнь

Женщин поздравит робот

Женщин поздравит робот

Тэги: 8 марта, 2017

05 марта 2017г., 21:03

8 марта всех посетительниц ВДНХ с праздником поздравят роботы-андроиды.

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Так, роботы-андроиды будут установлены на «Роботостанции» в павильоне 2. Промышленный робот Бакстер раздаст посетительницам 1 тыс. живых роз, андроид Теспиан расскажет стихи, а робот на колесах по имени Борис порадует комплиментами. Все желающие смогут получить предсказание от робота-шарманщика по имени Деревяка. Он гадает по руке, сканируя ее. В честь праздника он будет предсказывать только добрые события..

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