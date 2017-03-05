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Московская жизнь
Женщин поздравит робот
8 марта всех посетительниц ВДНХ с праздником поздравят роботы-андроиды.
ИННОВАЦИЯ НЕДЕЛИ
Так, роботы-андроиды будут установлены на «Роботостанции» в павильоне 2. Промышленный робот Бакстер раздаст посетительницам 1 тыс. живых роз, андроид Теспиан расскажет стихи, а робот на колесах по имени Борис порадует комплиментами. Все желающие смогут получить предсказание от робота-шарманщика по имени Деревяка. Он гадает по руке, сканируя ее. В честь праздника он будет предсказывать только добрые события..менеджер по размещению рекламы какие деньги покупает банк стоимость рекламы в газете бивалютный вклад тинао
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