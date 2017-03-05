Московская жизнь
Объявления на вокзалах продублируют на английском
Звуковые объявления на всех железнодорожных вокзалах Москвы будут дублировать на английском.
НОВОВВЕДЕНИЕ НЕДЕЛИ
Голосовые сообщения запишут заново на двух языках к июню – к Кубку конфедераций 2017 года. На английский переведут объявления о графике международных, а также междугородних и пригородных поездов.
«Сейчас объявления, связанные с графиком движения поездов, дублируются на английском языке только для некоторых маршрутов на трех вокзалах: Казанском, Ленинградском и Курском. Англоязычная информация записана разными дикторами», – отметили в дирекции ОАО «РЖД».
Также, запуск объявлений о прибытии и отправлении поездов будет полностью автоматизирован, что облегчит работу диктора, который сейчас включает запись, нажимая специальную кнопку. Дикторы на вокзалах останутся на случай экстренных изменений в графике движения. В таких случаях информация всегда озвучивается «живым» голосом.
Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля.
Его матчи состоятся в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. Многие иностранные болельщики прибудут в Москву, а из столицы отправятся в другие города проведения турнира, в том числе на железнодорожном транспорте.менеджер по размещению рекламы какие деньги покупает банк стоимость рекламы в газете бивалютный вклад тинао
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