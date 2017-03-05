НОВОВВЕДЕНИЕ НЕДЕЛИ

Голосовые сообщения запишут заново на двух языках к июню – к Кубку конфедераций 2017 года. На английский переведут объявления о графике международных, а также междугородних и пригородных поездов.

«Сейчас объявления, связанные с графиком движения поездов, дублируются на английском языке только для некоторых маршрутов на трех вокзалах: Казанском, Ленинградском и Курском. Англоязычная информация записана разными дикторами», – отметили в дирекции ОАО «РЖД».

Также, запуск объявлений о прибытии и отправлении поездов будет полностью автоматизирован, что облегчит работу диктора, который сейчас включает запись, нажимая специальную кнопку. Дикторы на вокзалах останутся на случай экстренных изменений в графике движения. В таких случаях информация всегда озвучивается «живым» голосом.

Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля.

Его матчи состоятся в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. Многие иностранные болельщики прибудут в Москву, а из столицы отправятся в другие города проведения турнира, в том числе на железнодорожном транспорте.

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