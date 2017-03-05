Мода/Шоппинг

Где в городе отметить 8 марта?

К Международному женскому дню столичные парки подготовили специальную программу.

В парке «Фили» в 12:00 начнётся двухкилометровый цветочный марафон, в котором смогут участвовать все желающие мужчины. Он стартует на главной аллее, предварительная регистрация не требуется.

Перед началом забега каждый мужчина получит букет тюльпанов, который он сможет подарить любой посетительнице парка.



В парке Победы на Поклонной горе в праздник установят трёхметровую цветочную стену для фотографий. Её украсят объёмными искусственными красными и белыми орхидеями. С 12:00 до 16:00 здесь устроят бесплатную фотосессию: посетительниц будут фотографировать сотрудники парка. Затем снимки отправят гостям по электронной почте. Дамам также подарят бумажные цветы. Поучаствовать в бесплатной фотосессии можно будет и в саду «Эрмитаж».



Здесь посетительницам предложат примерить на себя образ дам XX века в стиле ар-нуво. В одежде он проявляется в плавных линиях, нежных оттенках, цветочных принтах и обильной отделке костюмов бисером и кружевом. С 13:00 до 15:00 в парке пройдут мастер-классы по созданию букетов и браслетов из живых цветов.

В саду имени Баумана и Таганском парке посетительницы смогут бесплатно покататься на коньках. После 18:00 вход на катки для представительниц прекрасного пола сделают свободным. Ледовые площадки в обоих парках искусственные, они могут выдержать потепление даже до плюс 10 градусов.

В Парке Горького вечером на катке устроят вечеринку под любимые «девчачьи» треки и откроют бесплатную бьюти-студию. Она появится в первом павильоне проката, девушки смогут сделать лёгкий макияж или укладку. Традиционно по средам в парке проходит вечеринка «Маленькая пятница» — так посетители отмечают середину рабочей недели, когда можно всё поставить на паузу и отдохнуть.

Вечером в парке имени Артёма Боровика также пройдёт праздничная дискотека. Она начнётся в 20:00.

Что подарить на 8 марта?

Женщины, девушки, девочки...

Каждой из них хочется быть в центре внимания, наслаждаться комплиментами и получать подарки. 8 марта – прекрасный женский праздник, когда осуществляется мечта каждой представительницы прекрасного пола. В этот день мужчины окружают своих любимых женщин повышенным вниманием, заботой и любовью, дарят им подарки и радуют приятными сюрпризами. Выбор подарка – непростая задача, ведь у каждой женщины, будь то мама, жена, подруга или коллега, разные вкусы и предпочтения. Давайте рассмотрим несколько идей оригинальных подарков, которые подойдут любым женщинам.

1. Цветы. 8 марта их следует дарить обязательно, однако не будьте банальными с традиционными тремя тюльпанами. Цветочных идей предостаточно: шикарный букет роз, цветочная композиция из любимых цветов, комнатное растение, бисерное цветущее деревце, цветущее луковичное растение в горшочке, цветущий кактус или орхидея и проч.

2. Сладости. Это может быть не простая коробка конфет, а оригинальный букет из конфет, печенье с пожеланиями, корзина со сладо -

стями или фруктами.

3. Парфюмерия, косметика.Сегодня любой интернет-магазин косметики предложит массу вариантов: от наборов декоративной косметики и подарочных

наборов для ухода за кожей до бьюти-кейсов для хранения этой самой косметики. Можно подарить женщине сертификат на приобретение косметической или парфюмерной продукции в соответствующем магазине, чтобы она самостоятельно выбрала подарок по душе.

4. Живые бабочки. Это один из оригинальных и модных сюрпризов девушкам. Можно заказать несколько красивых бабочек в коробке и устроить своеобразный салют из них. Однако реакция женщин на такой подарок на 8 марта может быть различной.Впечатлительные особы могут расстроиться и пожалеть ярких мотыльков.

5. Рамка для фотографий. В настольную или настенную рамку женщина сможет поместить любимое фото семьи или свое собственное. Порадует и удивит любую девушку необычная левитирующая рамка для фото.

6. Шкатулка для украшений и аксессуары. Сегодня в продаже можно найти множество оригинальных фарфоровых, кожаных или деревянных шкатулок для украшений. Такой сундучок, в котором можно хранить все ценные «женские побрякушки», порадует любую женщину. Отличным подарком станет косметичка, кошелек, ключница или хит аксессуаров – женская сумка. Можно подарить женщине красивый яркий зонт, модный клатч, кожаные перчатки или купить сумку для ноутбука.

7. Украшения. От красивой качественной бижутерии до драгоценностей: выбор украшений огромен! Заранее узнайте предпочтения женщины в украшениях и побалуйте свою любимую золотым браслетом, колечком, оригинальным колье или бусами из натурального камня.

8. Утюжок, фен для волос. Длинноволосым красавицам наверняка придется кстати стайлер для волос. Обычный фен необходим каждой девушке, а любительниц путешествовать особенно порадует небольшая складная модель.

9. Современные гаджеты. Сегодня девушки не мыслят своего существования без плеера, электронной книги и прочих гаджетов.

И здесь вариантов достаточно: от флешки в «женском» корпусе или чехла для смартфона до новенького планшета.

10. Кухонная утварь. Редкая хозяйка сможет устоять перед изысканной конфетницей, чайным сервизом или красивой креманкой. Присмотрите в посудном магазине набор судочков или кастрюль, оригинальную чашку или вазочку, набор для специй или подставку для торта.

11. Бытовая техника. Ее призвание – облегчать жизнь хозяйке.Ваша жена мечтает об электромясорубке или хлебопечке? Купить бытовую технику сегодня совершенно несложно: в магазинах вы найдете не только пылесосы

и стиральные машинки, но и мелкую технику – тостеры, мультиварки, соковыжималки и проч.Покажите женщине, что вы цените ее труд и хотите максимально облегчить его.

12. Подарочные сертификаты.

Если после многочисленных раздумий вы так и не определились, что подарить любимой женщине, то своеобразной палочкой-выручалочкой станет подарочный

сертификат. Вместо банальных сертификатов на приобретение белья или косметики можно подарить сертификат на: фотосессию, посещение спа-салона, прогулку

на лошадях, чайную церемонию, тайский массаж и т. п. Выбирайте вариант в зависимости от предпочтений женщины и порадуйте ее

необычным подарком. Как видите, выбрать подарки на 8 марта несложно, главное – прислушаться к желаниям женщины и проявить немного фантазии.

Дарите женщинам цветы, балуйте их комплиментами, удивляйте сюрпризами и они отблагодарят вас нежностью и любовью!

Правильный букет!

Весенний праздник 8 Марта трудно представить без цветов. Любая девушка будет рада букету. Но необдуманно дарить их тоже не стоит. Ведь цветы должны стать приятным дополнением к подарку или же отдельным презентом, но от всего сердца.

Чаще всего на 8 Марта женщинам дарят первоцветы. Но можно хоть разочек отойти от стандартной схемы и порадовать родного человека чем-то оригинальным. А если хочется подарить весенние цветы, их можно преподнести в необычной композиции.

Абсолютно в любой праздник будут актуальны розы. Особенно идеально они подойдут статным женщинам, которые занимают высокую должность.

Длинные стебли этого очаровательного цветка порадуют и юную девушку. Взрослым больше подойдут темные цвета роз, а молодым – розовые, ярко-красные.

Достаточно 3–7 штук. Большая охапка роз разных оттенков красного подойдет романтической юной девушке. Следует помнить, что если розы хороши и в гордом одиночестве, то все другие варианты цветов – только в виде букета.

Орхидеи уже давно завоевали популярность у прекрасного пола. Этот нежный цветок не сдает своих позиций, а цветоводы не перестают удивлять, создавая новые сорта. Орхидеи можно презентовать не только в букете, но и в горшочке, такой вариант будет радовать не только в период праздника.

Во времена наших мам были актуальны мимозы. Достаточно вспомнить школьные открытки. Именно на них чаще всего встречались желтые цветочки.

Этот солнечный цветок помогает снять стресс, избавить от усталости и подарить первое тепло весны. Молодые девушки могут не оценить по достоинству такой букет, а вот мамы и бабушки обрадуются.

Если выбирать именно из первоцветов, то кроме мимоз можно выделить тюльпаны. С каждым годом появляются новые сорта, которые различаются не только цветом, но и формой бутона. Если мужчина хочет удивить свою половинку, но подарить именно весенние цветы, то новый сорт тюльпанов будет самым прекрасным вариантом.

Кроме,тюльпанов, в весенний праздник можно преподнести гиацинты, крокусы, подснежники и нарциссы. Среди разновидностей цветочного по-

дарка можно выделить вариант цветка в горшке. Такой подарок подойдет для женщин, которые любят ухаживать за растениями, учителей и сотрудниц на

работе.

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