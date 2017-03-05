Cпорт
Прогноз. Хоккей. «Динамо» Санкт-Петербург – «Торос» 06 марта 19:30 мск
Леонид Тамбиев смог за сезон построить еще одну более чем боеспособную команду. Конечно, во многом нужно еще благодарить и президента клуба Наталью Скарлыгину, но сейчас не об этом. «Торос» бьется в каждом матче этой серии, но крайне неудачно действует команда в завершающих стадиях атаки и это привело к тому, что в шаге от вылета из плей-офф стоит команда Василия Чижова.
Россия. ВХЛ плей-офф 1/8 финала. «Динамо» Санкт-Петербург –
«Торос». Счет серии 3-2
06 марта 2017 года, 19-30 МСК
«Динамо» Санкт-Петербург
На все домашние матчи «Динамо» Санкт-Петербург собирается аншлаг на стадионе «Юбилейный». Поддержка у подопечных Тамбиева потрясающая и вся команда понимает то, что нужно выкладываться на максимум для того, чтобы решить противостояние с «Торосом» именно в шестой игре. Ни в коем случае нельзя переводить все в седьмую игру, так как тогда придется в очередной раз ехать в Нижнекамск и там уже будет преимущество у соперника. Леонид Тамбиев четко построил игру своей команды в обороне, да и с реализацией моментов все в порядке.
«Торос»
Василий Чижов вряд ли может быть доволен тем, как действует его команда. Исключительно лидеры в атаке могут похвастаться тем, что им удается по-настоящему качественно реализовывать моменты. Никто их не поддерживает и, как итог, команда находится в далеко не лучшем расположении духа, позиционная атака совершенно не удается «Торосу», а без нее невероятно сложно рассчитывать на общий успех в игре. В идеале уже сегодня внести четкие коррективы в свою игру, иначе можно в следующем матче вылететь из плей-офф.
Статистика и личные встречи
Между собой семь раз встречались команды. Четыре раз был сильнее «Торос», дважды «Динамо» Санкт-Петербург и в одной игре была зафиксирована ничья.
Прогноз
Мы считаем, что как бы не складывалась игра, «Динамо» Санкт-Петербург будет пытаться действовать от обороны в поединке с «Торосом». Хозяева льда явно выигрывает в физике, поэтому подопечные Леонида Тамбиева будут выжидать ошибку со стороны соперника, и мы считаем, что они все-таки ее дождутся. По нашему мнению, «Динамо» Санкт-Петербург завершит серию с «Торосом» именно в домашней игре.
Коэффициенты БК 1xСтавка:
Динамо Санкт-Петербург – 2,80
Ничья – 4,00
Торос – 2,30
хоккей лед лёд НХЛ КХЛ OK!.
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.