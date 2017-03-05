Россия. ВХЛ плей-офф 1/8 финала. «Динамо» Санкт-Петербург – «Торос». Счет серии 3-2

06 марта 2017 года, 19-30 МСК

«Динамо» Санкт-Петербург

На все домашние матчи «Динамо» Санкт-Петербург собирается аншлаг на стадионе «Юбилейный». Поддержка у подопечных Тамбиева потрясающая и вся команда понимает то, что нужно выкладываться на максимум для того, чтобы решить противостояние с «Торосом» именно в шестой игре. Ни в коем случае нельзя переводить все в седьмую игру, так как тогда придется в очередной раз ехать в Нижнекамск и там уже будет преимущество у соперника. Леонид Тамбиев четко построил игру своей команды в обороне, да и с реализацией моментов все в порядке.

«Торос»

Василий Чижов вряд ли может быть доволен тем, как действует его команда. Исключительно лидеры в атаке могут похвастаться тем, что им удается по-настоящему качественно реализовывать моменты. Никто их не поддерживает и, как итог, команда находится в далеко не лучшем расположении духа, позиционная атака совершенно не удается «Торосу», а без нее невероятно сложно рассчитывать на общий успех в игре. В идеале уже сегодня внести четкие коррективы в свою игру, иначе можно в следующем матче вылететь из плей-офф.

Статистика и личные встречи

Между собой семь раз встречались команды. Четыре раз был сильнее «Торос», дважды «Динамо» Санкт-Петербург и в одной игре была зафиксирована ничья.

Прогноз

Мы считаем, что как бы не складывалась игра, «Динамо» Санкт-Петербург будет пытаться действовать от обороны в поединке с «Торосом». Хозяева льда явно выигрывает в физике, поэтому подопечные Леонида Тамбиева будут выжидать ошибку со стороны соперника, и мы считаем, что они все-таки ее дождутся. По нашему мнению, «Динамо» Санкт-Петербург завершит серию с «Торосом» именно в домашней игре.

Коэффициенты БК 1xСтавка:

Динамо Санкт-Петербург – 2,80

Ничья – 4,00

Торос – 2,30

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