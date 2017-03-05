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Прогноз. Футбол. «Анжи» — «Рубин» 6 марта 19:30 мск
В середине недели оба клуба провели матчи в Kубке России и закончили их с одинаковым счетом 1:0. Только в случае «Рубина» этот результат стал победным, а махачкалинцы вынуждены были капитулировать в Уфе.
Россия. Премьер-лига. 18-й тур. «Анжи» — «Рубин»
6 марта 2017 года, 19-30 МСК
«Анжи»
«Анжи» уходил на зимнюю паузу на 11 месте в таблице, набрав за 17 игр чемпионата 20 очков. Зимой в клубе произошли серьезные изменения, команду покинул главный тренер – чех Павел Врба, вместе с ним разбежались и все лидеры. Руководить процессом из Хабаровска был вызван Александр Григорян, команда была собрана из известных по российским меркам, но не имевших особой игровой практики в последнее время, игроков. Первый блин нового «Анжи» получился комом – в четвертьфинале Кубка России махачкалинцы на выезде проиграли «Уфе» с минимальным счетом.
«Рубин»
В Казани грандиозные перемены прошли в начале сезона, когда состав был кардинально обновлен. Именно это и привело к провальному стартовому отрезку и только ближе к концу осени «Рубин» заиграл на привычном уровне. Сейчас в активе казанцев десятое место, оно отставание от группы лидеров не слишком велико – например, до идущего четвертым «Краснодара» не хватает шести очко и есть игра в запасе. Свой кубковый матч «Рубин» проводил дома, где в непростом поединке на тяжелом поле обыграл «Сибирь».
Статистика и личные встречи
За восемь гостевых матчей сезона «Рубин» набрал лишь 5 очков (1-2-5) при разнице голов 7:14.
В первом круге казанцы дома проиграли «Анжи» 1:2
В Каспийске «Рубин» играет не слишком удачно — в прошлом году была победа 2:1, до этого случились четыре поражения подряд.
Прогноз
Сложно сейчас что-то сказать о возможностях и перспективах «Анжи», с финансированием в клубе не все гладко, отсюда и серьезное облегчение платежной ведомости в межсезонье. Команда у Григоряна по большому счету новая и не слишком сыгранная, на этом фоне именно «Рубин» выглядит фаворитом в паре, считаем, что без набранных очков подопечные Хави Грасии в этот раз с «Анжи-Арены» не уедут.
Коэффициенты БК 1хСтавка:
Анжи – 3,32
Ничья – 3,20
Рубин – 2,48
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