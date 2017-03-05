Россия. Премьер-лига. 18-й тур. «Анжи» — «Рубин»

6 марта 2017 года, 19-30 МСК

«Анжи»

«Анжи» уходил на зимнюю паузу на 11 месте в таблице, набрав за 17 игр чемпионата 20 очков. Зимой в клубе произошли серьезные изменения, команду покинул главный тренер – чех Павел Врба, вместе с ним разбежались и все лидеры. Руководить процессом из Хабаровска был вызван Александр Григорян, команда была собрана из известных по российским меркам, но не имевших особой игровой практики в последнее время, игроков. Первый блин нового «Анжи» получился комом – в четвертьфинале Кубка России махачкалинцы на выезде проиграли «Уфе» с минимальным счетом.

«Рубин»

В Казани грандиозные перемены прошли в начале сезона, когда состав был кардинально обновлен. Именно это и привело к провальному стартовому отрезку и только ближе к концу осени «Рубин» заиграл на привычном уровне. Сейчас в активе казанцев десятое место, оно отставание от группы лидеров не слишком велико – например, до идущего четвертым «Краснодара» не хватает шести очко и есть игра в запасе. Свой кубковый матч «Рубин» проводил дома, где в непростом поединке на тяжелом поле обыграл «Сибирь».

Статистика и личные встречи

За восемь гостевых матчей сезона «Рубин» набрал лишь 5 очков (1-2-5) при разнице голов 7:14.

В первом круге казанцы дома проиграли «Анжи» 1:2

В Каспийске «Рубин» играет не слишком удачно — в прошлом году была победа 2:1, до этого случились четыре поражения подряд.

Прогноз

Сложно сейчас что-то сказать о возможностях и перспективах «Анжи», с финансированием в клубе не все гладко, отсюда и серьезное облегчение платежной ведомости в межсезонье. Команда у Григоряна по большому счету новая и не слишком сыгранная, на этом фоне именно «Рубин» выглядит фаворитом в паре, считаем, что без набранных очков подопечные Хави Грасии в этот раз с «Анжи-Арены» не уедут.

Коэффициенты БК 1хСтавка:

Анжи – 3,32

Ничья – 3,20

Рубин – 2,48

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