Футбол. Англия. Премьер-Лига. 27-й тур. Вест Хэм – Челси

6 марта 2017, 23:00 МСК

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» на данный момент обосновался в середине турнирной таблицы, на 11 месте. Команда в чемпионате уже особо задач не решает. Борьба за прописку «молоткам» пока не грозит, а до еврокубков уже, пожалуй, не дотянуться. В отличие от предыдущего сезона, когда «Вест Хэм» можно было по праву назвать грозой авторитетов, в нынешнем чемпионате «молотки» с командами из первой шестерки играют неудачно как на выезде, так и дома. За последние четыре домашних поединка «Вест Хэм» успел уже проиграть в родных стенах обоим «Манчестерам» 0:2 и 0:4, а чуть ранее «Арсеналу» 1:5.

«Челси»

«Челси» спокойно движется к очередным чемпионским наградам. Команда не отвлекается на другие турниры, сосредоточившись исключительно на Премьер-лиге. И надо сказать, в национальном первенстве результаты команды Антонио Конте впечатляют. За 20 крайних туров «Челси» потерпел всего одно поражение от «Тоттенхэма». Правда, не побеждал на выезде также в двух крайних матчах. Оба раза «синие» завершили вничью 1:1 матчи с «Ливерпулем» и «Бернли».

Статистика и личные встречи

«Челси» выиграл в чемпионате 17 из 20 последних матчей.

«Челси» выиграл в гостях семь из 10 крайних матчей.

«Челси» обыгрывал «Вест Хэм» в гостях в семи из 10 последних очных поединков. В пяти случаях победа была с разницей в два и более голов.

Прогноз

Для «Челси» хорошей мотивацией будет тот факт, что команда не побеждала в гостях уже два матча. Играть будут в Лондоне, так что поддержка «синим» будет обеспечена. Учитывая еще и невзрачную игру «Вест Хэма» с лидерами, предлагаем поставить на уверенную победу «Челси».

Коэффициенты БК 1хСтавка:

Вест Хэм — 5,85

Ничья — 4,20

Челси — 1,65

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