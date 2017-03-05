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Прогноз. Футбол. «Алавес» – «Севилья» 6 марта 22:45 мск
В Испании очередной тур завершится в понедельник поединком между «Алавесом» и «Севильей». В первом круге баски потерпели на выезде поражение 1:2.
Футбол. Испания. Ла Лига. 26-й тур. Алавес – Севилья
6 марта 2017, 22:45 МСК
«Алавес»
«Алавес» в нынешнем чемпионате является довольно крепким орешком, особенно в родных стенах. За 12 домашних поединков баски проигрывали всего трижды: мадридскому «Реалу» 1:4, «Эспаньолу» 0:1 и «Барселоне» 0:6. «Алавес» сейчас крепкий середняк. Вряд ли команде уже грозит понижение в классе, ведь от зоны вылета «славных» отделяет целых 14 очков, однако и на что-то более существенное баски уже не претендуют. Главным козырем в игре клуба является добротная игра в обороне. Именно от нее и будут строить свою игру хозяева.
«Севилья»
«Севилья» уже знает, что ее главные конкуренты в борьбе за медали «Реал» и «Барселона» в этом туре уже свои матчи выиграли. Дабы не выпасть из чемпионской гонки «нервионцам» обязательно нужно брать три очка. Сейчас «Севилья» набрала неплохой ход. В чемпионате команда выиграла в четырех турах кряду. К тому же в гостях побеждала в пяти из шести последних матчей.
Статистика и личные встречи
«Севилья» одержала 10 побед в 12 последних официальных матчах.
«Севилья» выиграла пять из семи крайних матчей в гостях.
Последний раз команды встречались на поле «Алавеса» в 2005 году, и тогда хозяева выиграли 1:0.
Прогноз
Несмотря на неплохую игру «Алавеса» дома, предполагаем, что «Севилье» все-таки удастся взять три очка в матче. «Нервионцы» показывают даже в гостях сейчас очень приличную игру. Вряд ли встреча будет результативной, но 0:1 или 0:2 вполне может состоятся.
Коэффициенты БК 1хСтавка:
Алавес — 4,06
Ничья — 3,66
Севилья — 2,02
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