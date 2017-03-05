Футбол. Испания. Ла Лига. 26-й тур. Алавес – Севилья

6 марта 2017, 22:45 МСК

«Алавес»

«Алавес» в нынешнем чемпионате является довольно крепким орешком, особенно в родных стенах. За 12 домашних поединков баски проигрывали всего трижды: мадридскому «Реалу» 1:4, «Эспаньолу» 0:1 и «Барселоне» 0:6. «Алавес» сейчас крепкий середняк. Вряд ли команде уже грозит понижение в классе, ведь от зоны вылета «славных» отделяет целых 14 очков, однако и на что-то более существенное баски уже не претендуют. Главным козырем в игре клуба является добротная игра в обороне. Именно от нее и будут строить свою игру хозяева.

«Севилья»

«Севилья» уже знает, что ее главные конкуренты в борьбе за медали «Реал» и «Барселона» в этом туре уже свои матчи выиграли. Дабы не выпасть из чемпионской гонки «нервионцам» обязательно нужно брать три очка. Сейчас «Севилья» набрала неплохой ход. В чемпионате команда выиграла в четырех турах кряду. К тому же в гостях побеждала в пяти из шести последних матчей.

Статистика и личные встречи

«Севилья» одержала 10 побед в 12 последних официальных матчах.

«Севилья» выиграла пять из семи крайних матчей в гостях.

Последний раз команды встречались на поле «Алавеса» в 2005 году, и тогда хозяева выиграли 1:0.

Прогноз

Несмотря на неплохую игру «Алавеса» дома, предполагаем, что «Севилье» все-таки удастся взять три очка в матче. «Нервионцы» показывают даже в гостях сейчас очень приличную игру. Вряд ли встреча будет результативной, но 0:1 или 0:2 вполне может состоятся.

Коэффициенты БК 1хСтавка:

Алавес — 4,06

Ничья — 3,66

Севилья — 2,02

удар футбол в сети онлайн матч игра игры OK!.

менеджер по размещению рекламы какие деньги покупает банк стоимость рекламы в газете бивалютный вклад тинао