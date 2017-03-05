Личный бюджет

Комментарии:

Сок

Все женские и мужские желания описаны в Тайных записках 1836-1837 годов А. С. Пушкина. Классиков читать надо.

Лена

Мое основное желание – быть душевно спокойной. А то все эти кризисы достали уже.

Владимир С.

Умом женщину никогда не понять – что бы ты не делал, она никогда довольна не будет. Остается лишь чувствовать сердцем. Если есть любовь – это не трудно.

Елена Марасевич

Чего хочет женщина? Да все просто! Семья, любимая работа и хороший доход, уютное жилье и симпатичная машинка:)

Сиксти

Любовь и понимание – вот все, что по-настоящему нужно женщине для счастья. За любовь и внимание прощают все: и неказистую внешность, и отсутствие денег, и даже мимолетные романы с другими женщинами.

Мистер Пудинг

А я вот думаю, что все, что нужно женщине – это качественное, разрывающее душу страдание. Честно, такое впечатление, что в наших женщинах генетически заложена страсть к самоуничтожению. Они никогда не бывают довольны, им всегда всего мало – как той старухе в сказке о рыбаке и рыбке – что ни сделай, все мало.

Леди О.

До 30 лет женщине хочется блистать – носить красивые наряды, привлекать внимание мужчин, быть звездой, в общем. А после 30 уже важно другое – муж, семья, дети, дом. Это нормально, и все в свое время.

Ирен Адлер

Чего бы женщина не добилась – а все не в радость, если нет рядом нормального мужика. Это ж давно известно.

Ваня Колокольцев

Не может быть счастлива женщина, если она не реализовала свое женское начало – как жена и как мать. Пусть феминистки говорят что угодно, а против природы не попрешь.

Ольга Хало

Да бред это все, про истинное предназначение женщины. Каждая женщина сама решает для себя, чего она хочет. Кому-то важна семья, кому-то – карьера, кто-то хочет совмещать.Но не все хотят иметь детей.Не все хотят быть бизнес-леди. Нет никакого универсального рецепта счастья для женщины, надо слушать себя и свое сердце.

Королева Клу

Некоторым женщинам для счастья вполне достаточно кота и пушистого пледа. А некоторым и целого дворца мало!

Дегтярев Н.

Вот всю свою сознательную жизнь пытался понять, чего же хочет женщина. Даже не все, а одна-единственная – та, которую любил. Полжизни пытался заслужить ответную любовь – женился на ней, взял ее с ребенком от первого брака. Квартиру купил, машину, дачу построил. А она словно позволяла себя любить, вот так, как бы вполоборота. Детей общих она не хотела. А потом, ближе к 50 годам, словно щелкнуло что-то.Встал и ушел, в один день. Жалею, что не сделал этого раньше. Получается, жизнь потратил на женщину, которой не нужен... При этом было много женщин, которые в меня влюблялись искренне... Вот и верь после этого в сказки о принце на белом коне. Не нужны им никакие принцы, сами они не знают, что им нужно.

Галия

Я, как женщина, хочу лишь одного – чтобы мои дети и все мои близкие были здоровы и счастливы.

Анастасия Крылова

Женщина по своей природе – мать. Для счастья нам нужны, прежде всего, дети, и чтобы с ними все было хорошо.

Андрей Емельянов

Чаще всего, женщины и сами не знают, чего они хотят.

Таня Про

В наше время женщина своим трудом может достичь всего, чего хочет. Даже красавицей может стать, если даже и родилась гадким утенком. А счастье – оно либо есть в сердце, либо его нет.

Иринка

Мне для счастья не хватает мужа – доброго, порядочного, надежного! Вот все, чего я хочу!

Всеволод К.

Никогда, никогда женщина не будет довольна своей жизнью. Очень редко кто умеет быть счастливым – для всех остальных это как вечная погоня за синей птицей.

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