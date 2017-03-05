Персона
Read Russia with Love
на Лондонской книжной ярмарке
С 14 по 16 марта в Лондоне,в старейшем выставочном центре «Олимпия», состоится 46 международная книжная ярмарка The London Book Fair – 2017, важнейшее событие мировой книжной индустрии, собирающее тысячи профессионалов: издателей, литературных агентов, библиотекарей, книгораспространителей и переводчиков.
На российском стенде будут экспонироваться более 450
наименований книг, новинок российского книгоиздания.
Особое внимание будет уделено произведениям российских авторов, чьи юбилеи отмечаются в 2017 году; образовательной, научно-популярной и детской литературе, а также книгам, изданным в зарубежных издательствах в рамках грантовой программы Института перевода. Состоятся авторские вечера и дискуссии, презентации новых переводов произведений русской литературы на английский язык и инициатив, открывающих широкие возможности для издателей, переводчиков и литературных агентов всего мира.
Британская публика встретится с ведущими российскими писателями: Алексеем Ивановым, Алисой Ганиевой, Мариной Степновой, Вадимом Левенталем. В работе ярмарки также примет участие лауреат конкурса «Русская Премия» писатель Валерий Бочков из США.
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