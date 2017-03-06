Новые светодиодные светофоры будут оборудованы табло обратного отсчета, звуковым сигналом, а также кнопкой вызова для пешеходов.



Кроме того, на каждом светофоре будет установлен детектор транспорта, который отслеживает скорость движения автомобилей и их

количество, а также видеокамера. В районе проектирования светофоров планируется расширить тротуары и установить тактильные

плиты.



Проектирование новых светофоров пройдет по 35 адресам: например, на проспекте Буденного (ВАО), Бутырском Валу (ЦАО), Варшавском и Рублевском шоссе, Ломоносовском проспекте (ЮЗАО), Люблинской (ЮВАО), Южнобутовской (ЮЗАО) и Нижегородской улицах (ЮВАО). Программа проводится в целях повышения безопасности, подчеркнули в Центре организации дорожного движения.



Проектные работы будут выполняться в текущем году, реализация намечена на 2018 год.

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