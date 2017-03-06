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Авто

Ультрасовременные светофоры появятся в столице

Ультрасовременные светофоры появятся в столице

06 марта 2017г., 02:13

Новые светофоры спроектируют по 25 адресам почти во всех округах столицы. Кроме того, по 10 улицам светофоры планируется реконструировать.

Новые светодиодные светофоры будут оборудованы табло обратного отсчета, звуковым сигналом, а также кнопкой вызова для пешеходов.

Кроме того, на каждом светофоре будет установлен детектор транспорта, который отслеживает скорость движения автомобилей и их
количество, а также видеокамера. В районе проектирования светофоров планируется расширить тротуары и установить тактильные
плиты.

Проектирование новых светофоров пройдет по 35 адресам: например, на проспекте Буденного (ВАО), Бутырском Валу (ЦАО), Варшавском и Рублевском шоссе, Ломоносовском проспекте (ЮЗАО), Люблинской (ЮВАО), Южнобутовской (ЮЗАО) и Нижегородской улицах (ЮВАО). Программа проводится в целях повышения безопасности, подчеркнули в Центре организации дорожного движения.

Проектные работы будут выполняться в текущем году, реализация намечена на 2018 год.

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