Авто
Ультрасовременные светофоры появятся в столице
Новые светофоры спроектируют по 25 адресам почти во всех округах столицы. Кроме того, по 10 улицам светофоры планируется реконструировать.
Новые светодиодные светофоры будут оборудованы табло
обратного отсчета, звуковым сигналом, а также кнопкой вызова для
пешеходов.
Кроме того, на каждом светофоре будет установлен детектор транспорта, который отслеживает скорость движения автомобилей и их
количество, а также видеокамера. В районе проектирования светофоров планируется расширить тротуары и установить тактильные
плиты.
Проектирование новых светофоров пройдет по 35 адресам: например, на проспекте Буденного (ВАО), Бутырском Валу (ЦАО), Варшавском и Рублевском шоссе, Ломоносовском проспекте (ЮЗАО), Люблинской (ЮВАО), Южнобутовской (ЮЗАО) и Нижегородской улицах (ЮВАО). Программа проводится в целях повышения безопасности, подчеркнули в Центре организации дорожного движения.
Проектные работы будут выполняться в текущем году, реализация намечена на 2018 год.
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