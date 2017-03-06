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Путешествие

В метро как на экскурсию

В метро как на экскурсию

06 марта 2017г., 02:18

В мобильном приложении Московского метрополитена могут появиться туристические маршруты по станциям подземки и Московского центрального
кольца (МЦК).

«В приложении Московского метрополитена может появиться новая услуга – туристические маршруты по метрополитену и МЦК. Когда туристы проездом в Москве или просто оказываются в метро и у них есть определенное количество времени, они смогут воспользоваться одним из маршрутов – покататься по станциям, почитать об их истории и так далее. Главное, они точно будут знать, сколько времени у них займет данный маршрут», – сказал начальник московского метро Дмитрий Пегов.

Приложение позволяет запланировать поездку на метро: рассчитать время, выбрать удобную пересадку, сориентироваться в переходах и выходах. Также приложение позволяет пользователю строить маршрут с учетом любого вида общественного транспорта Москвы.

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