Путешествие

«В приложении Московского метрополитена может появиться новая услуга – туристические маршруты по метрополитену и МЦК. Когда туристы проездом в Москве или просто оказываются в метро и у них есть определенное количество времени, они смогут воспользоваться одним из маршрутов – покататься по станциям, почитать об их истории и так далее. Главное, они точно будут знать, сколько времени у них займет данный маршрут», – сказал начальник московского метро Дмитрий Пегов.



Приложение позволяет запланировать поездку на метро: рассчитать время, выбрать удобную пересадку, сориентироваться в переходах и выходах. Также приложение позволяет пользователю строить маршрут с учетом любого вида общественного транспорта Москвы.

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