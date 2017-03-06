Путешествие
В метро как на экскурсию
В мобильном приложении Московского метрополитена могут
появиться туристические маршруты по станциям подземки и Московского
центрального
кольца (МЦК).
«В приложении Московского метрополитена может появиться
новая услуга – туристические маршруты по метрополитену и МЦК. Когда туристы
проездом в Москве или просто оказываются в метро и у них есть определенное
количество времени, они смогут воспользоваться одним из маршрутов – покататься
по станциям, почитать об их истории и так далее. Главное, они точно будут
знать, сколько времени у них займет данный маршрут», – сказал начальник
московского метро Дмитрий Пегов.
Приложение позволяет запланировать поездку на метро: рассчитать время, выбрать удобную пересадку, сориентироваться в переходах и выходах. Также приложение позволяет пользователю строить маршрут с учетом любого вида общественного транспорта Москвы.
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