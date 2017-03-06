Здесь интересно

«Венера 25 марта пройдет нижнее соединение с Солнцем и будет видна два раза в сутки – утром и вечером. С 21 марта наступит вечерняя видимость Меркурия, а с 30 марта – ночная видимость Юпитера», – сообщила пресс-служба Московского планетария.



С вечера в юго-западной части неба видны зимние созвездия, которые постепенно склоняются к горизонту, уступая место созвездиям весеннего неба. «Вблизи зенита находится Большая Медведица. Хорошо различимы семь ярких звезд небесного ковша – Дубхе, Мерак, Фекда, Мегрец, Алиот, Мицар и Бенетнаш. Люди с хорошим зрением видят рядом с Мицаром еще одну звезду – Алькор.



Способность видеть Алькор – традиционный способ проверки зрения. Эти двойные звезды также отлично различимы в телескоп», – отмечается в сообщении.



Как добавили в планетарии, обладатели телескопа смогут наблюдать в мартовском небе двойные звезды (Большой Медведицы, Гончих Псов, Рака); переменные звезды (Близнецов, Цефея, Персея, Тельца, Лиры); рассеянные звездные скопления (Ясли (Рак), M35 (Близнецы); шаровые звездные скопления (М3 (Гончие Псы), М5 (Змея)); а также галактики (М81 и М82 (Большая Медведица), М51 и М94 (Гончие Псы), М87 и М104 (Дева).

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