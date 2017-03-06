Московская жизнь
Столица просыпается от зимы
Масштабные работы по уборке города после зимы начались в Москве в связи с установившейся теплой погодой.
«После зимы в Москве очистят дороги, тротуары, дворы,
парковочные карманы, территории ТПУ, подходы к остановкам общественного
транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам,
объектам социальной сферы», – отметил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и
благоустройства Петр Бирюков.
Также начались работы по промывке и очистке надземных и подземных пешеходных переходов, тоннелей, мостовых сооружений, шумозащитных экранов, барьерных ограждений, объектов рекламы, светофоров, дорожных знаков и домовых знаков, витрин, предприятий потребительского рынка.
«Промывка ведется с применением специальных моющих растворов», – сказал Бирюков, добавив, что уборку улиц в круглосуточном режиме обеспечат вакуумные подметально-уборочные машины.
«В связи с резким потеплением в Москве организовано круглосуточное дежурство аварийно-восстановительных бригад Мосводостока в местах возможных подтоплений, укомплектованных специальной техникой», – отметил заммэра.
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