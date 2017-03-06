Образование/Карьера

Кристиан Нортроп

«Богини никогда не стареют»



Во всем мире отчетливо прослеживается тренд – женщины отказываются стареть! На подиумы выходят модели в возрасте 60+, женщины пенсионного возраста осваивают новые профессии, путешествуют, влюбляются и выходят замуж. Само словосочетание «пожилой человек» потихоньку уходит из разговорной речи.

Ученые, доктора и исследователи внимательно изучают этот тренд и приходят к удивительным выводам. Оказывается, есть множество способов замедлить процесс старения. Среди них – самоосознанность, медитация, физические упражнения и, самое главное, смена образа мышления.





ХЕЛЕН РАССЕЛЛ

Хюгге, или УЮТНОЕ СЧАСТЬЕ ПО-ДАТСКИ





Итак, добро пожаловать в Данию – страну пирожных и бекона, LEGO и Ганса Христиана Андерсена!



В страну, которая на протяжении сорока лет удерживает первое место по показателям индекса благополучия и счастья. В страну, где люди платят большие налоги, поклоняются правилам, но весьма раскрепощены в вопросах любви и абсолютно спокойны за свое будущее. Туда, где свято соблюдается баланс между работой и личной жизнью. В страну, где деловая жизнь замирает в четыре часа, а гендерное равноправие делает равными мужчин и женщин даже в драке. Туда, где хюгге и свечи помогают пережить шесть месяцев непогоды и сохранять при этом ощущение счастья. Где люди стараются видеть хорошее во всем – даже в тоскливой зиме.



УИЛЬЯМ ПОЛ

ЯНГ «ЕВА»







В результате страшной трагедии на берег острова, расположенного между разными мирами, волны выбрасывают металлический контейнер, в котором находят мертвые тела одиннадцати молодых женщин и одной чудом выжившей, но сильно изувеченной девушки.

Придя в сознание, девушка не помнит, кто она и что с ней произошло. Она знакомится со своим спасителем Джоном Коллекционером и узнает, что почти полностью парализована. Постепенно к девушке возвращаются силы и память, но то, что она вспоминает о своем прошлом, настолько ужасно, что она начинает жалеть о своем спасении.



Ее зовут Лили Филдс, и ее жизнь разрушила родная мать. Все ее существование до катастрофы было полно боли, горя, предательства и презрения к себе.



И сейчас Лили не верит, что заслуживает чего-то лучшего. Ее тело искалечено, душа разбита, собственное отражение в зеркале вызывает ужас и отвращение.



Но, оказывается, у Лили есть шанс изменить не только свою бесполезную жизнь, но и… ход Истории.

ДЕТИ У ВЛАСТИ

Как мы растим маленьких тиранов, которые управляют нами.



Дэвид Эбехард





Шведский психиатр и отец семерых детей Дэвид Эберхард одним из первых начал открыто критиковать либеральный подход к воспитанию ребенка. Откровенное интервью Эберхарда газете Die Zeit, в котором он рассказал о своей книге и взглядах, облетело Интернет, было переведено на множество языков и вызвало бурное обсуждение, никого не оставив равнодушным. Эберхард привел в пример Швецию, где либеральные методики воспитания привели к тому, что в стране выросло целое поколение инфантильных людей, не желающих считаться с кем-либо, кроме себя.



А потому, считает психолог, пришло время родителям возвращать свой авторитет в семье!

«Ленивый фитнес от Екатерины Ильиных. Тренировки на ходу»





Качать ягодицы во время чистки зубов? Делать зарядку, не вставая с кровати? Худеть в процессе приготовления обеда? Звучит немного фантастически,но это работает! В книге подробно описаны программа упражнений и система питания, в том числе есть и рецепты простых и здоровых блюд. Следуя пошаговым советам автора,можно добиться весьма эффективных результатов. При этом начинает Екатерина с важных психологических моментов – пишет о том, как принять себя и свои недостатки, как избавиться от стереотипов, как победить лень. Есть в книге и примеры упражнений для особых ситуаций – например, во время беременности.

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