Эта чеканная пластина с изображением армянского храма – первая, и увы, уже посмертная награда Высоцкого за исполнение главной роли в культовом советском фильме, любимом разными поколениями зрителей.

Старший научный сотрудник Музея современной истории России Алексей Остроухов





Пятисерийный художественный фильм Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя» вышел на экраны в ноябре 1979 года, в канун Дня милиции. Когда «Место встречи» первый раз показывали по телевизору, улицы городов и сел пустели, а количество преступлений, согласно криминальной статистике, сокращалось в несколько раз. Несмотря на всенародную любовь к фильму, он не получил никаких призов.

Спустя два года, в октябре 1981 года, на проходившем в Ереване IX Всесоюзном фестивале телевизионных фильмов за исполнение роли капитана Жеглова Владимир Высоцкий был награжден (посмертно) специальным призом жюри. И только в 1987 году выдающийся поэт и актер Владимир Высоцкий, ушедший из жизни в 1980-ом, был удостоен Государственной премии СССР.





А пластину-приз вместе с рядом документов и личных вещей поэта передала в наш музей его мать Н.М. Высоцкая.

Адрес Музея современной истории России – улица Тверская, дом 21

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